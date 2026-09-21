Công an kiểm tra phát hiện cơ sở photocopy ở Ninh Bình in, bán sách giáo khoa trái phép

Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện cơ sở bán sách giáo khoa in trái phép. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình.

Ngày 20/9, theo Công an tỉnh Ninh Bình, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện một chủ kho hàng thường xuyên đăng tải bài viết, video và tổ chức livestream bán hàng trên nền tảng TikTok, Facebook, thu hút hàng nghìn lượt người theo dõi, tương tác. Bài viết đăng trên nhóm Hội Chợ Me Gia Viễn Ninh Bình có khoảng 55.300 thành viên: “Em có File sách giáo khoa từ lớp 1-12 của bộ sách kết nối tri thức năm nay, phụ huynh nào không mua được sách cho con thì qua quán em in cho nhé”.

Sau đó, nhiều tài khoản Facebook bình luận hỏi, đặt mua các bộ sách giáo khoa và được tài khoản mạng trên tư vấn, cung cấp hình ảnh file PDF sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Trên cơ sở đó, Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3, Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình kiểm tra cơ sở photocopy M.V tại xã Gia Viễn.

Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế đã phối hợp cùng Chi cục Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra đột xuất kho hàng của đối tượng tại xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận hơn 100 sản phẩm thiết bị gia dụng đang được chủ cơ sở giới thiệu, chào bán trực tuyến.

Qua kiểm tra, Đoàn công tác phát hiện cơ sở đang bày bán các loại sách giáo khoa được in trên khổ giấy A4, bìa in màu, có dòng chữ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, nội dung sách được in đen trắng, có dấu hiệu sao chép tác phẩm khi chưa được chủ sở hữu quyền tác giả cho phép. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, giấy tờ, tài liệu chứng minh tính hợp pháp của số sách giáo khoa nêu trên.

Theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, sao chép tác phẩm là việc tạo ra một hoặc nhiều bản sao của tác phẩm bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào. Quyền sao chép là một trong những quyền tài sản của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả. Do đó, việc cá nhân, tổ chức tự ý sao chép tác phẩm khi chưa được chủ thể quyền cho phép, nếu không thuộc trường hợp pháp luật cho phép, có thể bị xem xét là hành vi xâm phạm quyền tác giả.

Đáng lưu ý, việc khách hàng yêu cầu photocopy sách để phục vụ học tập không đồng nghĩa với việc cơ sở photocopy được mặc nhiên sao chép toàn bộ sách giáo khoa để kinh doanh hoặc cung cấp cho người khác.

Pháp luật có quy định một số trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, tuy nhiên việc sử dụng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Vì vậy, các cơ sở kinh doanh dịch vụ in ấn, photocopy cần đặc biệt thận trọng khi tiếp nhận yêu cầu sao chép toàn bộ sách, tài liệu hoặc các tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả.

Công an tỉnh Ninh Bình nêu rõ, tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả và các tình tiết cụ thể, hành vi xâm phạm quyền tác giả có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật, trong đó có xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

Tùy thuộc vào tính chất, mức độ, hậu quả và các tình tiết cụ thể, hành vi xâm phạm quyền tác giả sẽ phải đối mặt với các chế tài xử lý nghiêm khắc.

Người vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, hoặc bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự nếu hành vi có đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Quá trình xác định trách nhiệm pháp lý sẽ được các cơ quan thực thi pháp luật căn cứ chặt chẽ vào kết quả xác minh cùng hệ thống tài liệu, chứng cứ thu thập được và các quy định pháp luật có liên quan.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.