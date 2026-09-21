Phường Nam Nha Trang: Yêu cầu tạm dừng hoạt động một cơ sở rang xay cà phê

Vừa qua, Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa nhận được đơn phản ánh của các hộ dân Tổ 1 Phước Tường (phường Nam Nha Trang) về việc cơ sở rang xay cà phê Hương Nhi (đường Võ Thị Sáu, Tổ 1 Phước Tường) hoạt động gây ô nhiễm môi trường. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nam Nha Trang đã kiểm tra, lập biên bản, yêu cầu chủ cơ sở tự khắc phục một số nội dung; đồng thời yêu cầu tạm dừng hoạt động để hoàn thiện, cung cấp giấy tờ pháp lý theo quy định.

Người dân phản ánh cơ sở gây ô nhiễm

Theo nội dung đơn của các hộ dân, cơ sở rang xay cà phê Hương Nhi đặt ngay trong khu dân cư đông đúc và gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe người dân. Cơ sở này vận hành liên tục suốt cả tuần (đôi lúc cả ngày Chủ nhật) từ sáng đến chiều; sử dụng hệ thống lò rang đốt bằng bình gas công suất lớn và thường xuyên nhập lượng lớn bình gas tích trữ tại nơi sản xuất. Quá trình đốt gas rang xay liên tục phát tán trực tiếp ra môi trường các cột khói, mùi cà phê cháy khét nồng nặc khiến người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ bị khó thở, ho khan và nhức đầu. Bụi bặm từ khí thải bám đen, dày đặc vào mọi ngóc ngách nhà cửa, đồ đạc của các hộ dân xung quanh. Vấn đề ô nhiễm này đã được người dân đưa ra trong nhiều cuộc họp và đã cùng ký đơn gửi lên phường Phước Long (cũ) hiện nay là phường Nam Nha Trang nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa.

Thành viên đoàn kiểm tra Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nam Nha Trang kiểm tra tại cơ sở rang xay cà phê Hương Nhi. (Ảnh chụp ngày 15-9)

Do đó, người dân kiến nghị chính quyền địa phương áp dụng biện pháp kiểm tra đột xuất không báo trước công tác xả thải vào đúng các khung giờ cao điểm, xử phạt nghiêm khắc nếu có vi phạm, đình chỉ hoạt động xả thải ô nhiễm hoặc áp dụng biện pháp buộc cơ sở di dời ra khỏi khu dân cư để đảm bảo môi trường sống trong lành cho người dân.

Buộc cơ sở tự khắc phục

Tiếp nhận các nội dung phản ánh nêu trên, trong ngày 15-9 và 17-9, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nam Nha Trang đã trực tiếp kiểm tra, làm việc với chủ cơ sở rang xay cà phê Hương Nhi. Tại buổi làm việc ngày 15-9, ông Trần Tuấn Phi (chủ cơ sở rang xay cà phê Hương Nhi) cung cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cùng một số giấy tờ liên quan. Theo ý kiến ông Phi, cơ sở hoạt động từ thứ 2 đến thứ 7. Buổi sáng thường xay cà phê, buổi chiều rang cà phê. Từ tháng 4-2024, cơ sở đã được lắp đặt tháp hấp thụ và xử lý khói bụi với mục đích để khử khói và giảm thiểu ô nhiễm.

Tại thời điểm kiểm tra ngày 17-9, đoàn kiểm tra ghi nhận cơ sở Hương Nhi chỉ có 1 máy rang xay cà phê đang hoạt động; còn 1 máy đã bị hỏng. Đối với máy rang xay đang hoạt động phát ra tiếng ồn không lớn, khói được thông qua tháp xử lý hệ thống nước, đá và lớp lưới inox trên cùng rồi thông hơi đi lên ống trên mái nhà. Ống thoát hơi trên qua kiểm tra ghi nhận lượng hơi bay ra không nhiều.

Qua công tác kiểm tra theo nội dung đơn của tập thể các hộ dân, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nam Nha Trang đề nghị chủ cơ sở tháo dỡ ống thoát hơi đường kính ngoài 400mm, cao khoảng 2m trên mái nhà và lợp mái tôn bịt kín lại; che các bức tường bằng tôn tại các cửa ra vào. Phần các khe hở tiếp giáp với mái tôn đề nghị bịt kín không để mùi cà phê và bụi bay ra ngoài. Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu chủ cơ sở phải có máy hút xử lý mùi đặt ở phía trong xưởng rang xay, giữ vệ sinh môi trường xung quanh. Nếu vi phạm chính quyền địa phương sẽ xử lý theo đúng quy định.

Thời hạn để chủ cơ sở tự khắc phục các đề nghị nêu trên đến hết ngày 26-9. Đối với giấy xác nhận đăng ký môi trường, đề nghị chủ cơ sở cung cấp trước ngày 30-9. Ông Trần Tuấn Phi cam kết thực hiện theo đúng nội dung khắc phục nêu trên. Trong thời gian này, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nam Nha Trang cũng yêu cầu tạm dừng hoạt động cơ sở rang xay cà phê để hoàn thiện, cung cấp giấy xác nhận đăng ký môi trường.