Những kỷ vật lưu giữ thông tin liệt sĩ Hoàng Văn Tính

Trong ký ức của ông Hoàng Văn Toán ở thôn Trung Phụ, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh, hình ảnh về người bố của ông chỉ qua lời kể của ông, bà và mẹ. Ông Toán cho hay: “Ngày bố tôi đi chiến đấu, tôi còn rất nhỏ. Đến năm 1973, khi địa phương trao những kỷ vật cho gia đình, tôi mới biết bố tôi hy sinh. Những kỷ vật được ông, bà tôi gìn giữ cẩn thận, sau đó trao lại cho mẹ tôi và hiện tôi đang lưu giữ”.

Giấy chứng nhận bị thương và sơ yếu lý lịch của đồng chí Hoàng Văn Tính.

Lần theo các trang giấy đã phai màu, những thông tin về đồng chí Hoàng Văn Tính được ghi chép cẩn thận. Trong đó, giấy chứng nhận bị thương ghi chi tiết những đặc điểm cá nhân. Đồng chí Tính cao 1m60; có một nốt ruồi giữa sống mũi; chức vụ: Tiểu đội phó; bị thương ngày 9-2-1968 trong trường hợp chiến đấu ở Củ Chi. Đơn vị lúc bị thương: K1-A5. Thủ trưởng đại đội là Nguyễn Văn Út. Giấy chứng nhận được thủ trưởng Trung đoàn 94 là Nguyễn Văn Đầy ký xác nhận.

Cùng với giấy chứng nhận bị thương, sơ yếu lý lịch ghi thêm chi tiết: "Đồng chí Tính đã tham gia chiến đấu 7 trận, bị thương vào bàng quang và bị sức ép nặng nên sức khỏe yếu". Trong phần tự nhận xét, đồng chí Tính nêu rõ: “Từ ngày vào bộ đội, luôn giữ lập trường tư tưởng vững vàng, theo Đảng cho đến cùng. Sức khỏe thương tật hiện nay yếu nhưng còn khả năng đến đâu sẽ mang hết sức mình phục vụ cho Đảng, cho nhân dân...”.

Trong quá trình chiến đấu, đồng chí Tính đã hy sinh tại mặt trận phía Nam. Giấy báo tử gia đình nhận được ghi đồng chí Tính sinh năm 1936; nguyên quán: Xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Hà Bắc; nhập ngũ năm 1965; là đảng viên; chức vụ: Trung đội phó, đơn vị thuộc KT. Hy sinh ngày 30-12-1970, thi hài được an táng tại khu vực riêng của đơn vị gần mặt trận.

Từ những thông tin trong kỷ vật và các giấy tờ liên quan, các cựu chiến binh, cơ quan, đơn vị, nhân dân nếu biết thông tin, địa chỉ nghĩa trang cùng phần mộ liệt sĩ Hoàng Văn Tính, xin liên hệ với ông Hoàng Văn Toán ở thôn Trung Phụ, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh, số điện thoại 0989.697.104.