TP Quảng Ninh: Kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị định, thông tư, mệnh lệnh, chỉ thị, hướng dẫn về công tác quản lý nhà nước đối với PCCC và CNCH; kiểm tra hồ sơ, tài liệu và các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC tại cơ sở, công trình quân sự, phương tiện giao thông. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra đánh giá thực trạng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị PCCC; công tác quản lý, bảo dưỡng, kiểm định phương tiện, thiết bị; huấn luyện nghiệp vụ và xây dựng, tổ chức thực hành các phương án PCCC, CNCH.

Đại tá Nguyễn Tiến Vinh, Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS TP Quảng Ninh, Trưởng đoàn kiểm tra, kiểm tra công tác PCCC và CNCH tại Công ty 91, Binh đoàn 19, Bộ Quốc phòng.

Đoàn cũng kiểm tra việc xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn PCCC đối với các cơ sở, công trình quân sự, phương tiện giao thông thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng; tổ chức thực hành xử lý một số tình huống giả định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Qua kiểm tra cho thấy, các cơ sở, công trình, doanh nghiệp, phương tiện giao thông đã chấp hành nghiêm kế hoạch kiểm tra; chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, phòng ngừa cháy, nổ; duy trì đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo quy định. Lực lượng tại chỗ nắm chắc nhiệm vụ, thực hành thuần thục các phương án PCCC, CNCH, bảo đảm khả năng xử lý kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra.

Đoàn công tác kiểm tra công tác PCCC và CNCH tại Công ty 397, Binh đoàn 19, Bộ Quốc phòng.

Đoàn kiểm tra đồng thời chỉ ra một số nội dung cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện. Các đơn vị đã nghiêm túc tiếp thu, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế được chỉ ra, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn.

Thông qua đợt kiểm tra, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ, người lao động đối với công tác PCCC và CNCH; chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ cháy, nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, cơ sở, công trình, trạm, xưởng và phương tiện giao thông thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.