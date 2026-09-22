Đốm lửa nhỏ, thảm họa lớn

Các lực lượng và người dân tham gia chữa cháy tại khu vực rừng xảy ra trong tháng 8/2026.

Bất cẩn nhỏ, hậu quả lớn

Trưa 13/8, tại khu vực rừng thông gần Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, phường An Cựu, xảy ra cháy sau khi người dân thắp hương tại khu mộ. Khoảng 150 cán bộ, chiến sĩ công an, lực lượng phòng cháy, chữa cháy, dân quân, kiểm lâm và người dân được huy động, khẩn trương tiếp cận hiện trường, khống chế các điểm cháy, ngăn lửa lan rộng.

Vụ cháy thêm một lần cho thấy nguy cơ có thể bắt đầu từ một nguồn lửa rất nhỏ. Trong điều kiện nắng nóng, gió mạnh, thực bì khô, một tàn hương chưa tắt cũng có thể khiến lửa nhanh chóng bùng phát.

Phường An Cựu có nhiều nghĩa trang, khu mộ và di tích lịch sử nằm xen giữa các khu vực rừng thông. Vì thế, vào mùa nắng nóng, nguy cơ cháy rừng từ hoạt động viếng mộ luôn hiện hữu.

Chính quyền địa phương thường xuyên khuyến cáo người dân hạn chế đốt vàng mã, thắp nhiều hương; tuyệt đối không đốt cỏ, rác quanh phần mộ và phải dập tắt hoàn toàn nguồn lửa trước khi rời đi. Người dân cũng được cảnh báo hành vi gây cháy rừng, kể cả do vô ý, có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Không chỉ việc thắp hương khi viếng mộ, đốt lửa khi vui chơi, cắm trại trong rừng cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy. Bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch UBND phường An Cựu cho biết, trên địa bàn từng xảy ra vụ cháy rừng thông ở khu vực núi Tam Thai do một nhóm người đi cắm trại gây ra. Nắng nóng, gió mạnh cùng lớp thực bì khô dày khiến lửa nhanh chóng bùng phát. Nhờ người dân phát hiện sớm và các lực lượng chức năng kịp thời vào cuộc, đám cháy được khống chế, không để lan rộng.

Thay đổi thói quen

Trong một lần đi thăm mộ tại nghĩa trang thành phố, nhìn lớp thực bì khô dưới những tán thông, chị Thu Hòa, ở phường Thủy Xuân, chọn rải hoa tươi lên phần mộ người thân thay vì thắp hương.

“Mấy ngày nay gió Tây Nam thổi mạnh, thực bì trên núi Tam Thai lại dày. Một nén hương tưởng nhớ tổ tiên nhưng nếu bất cẩn cũng có thể gây hỏa hoạn. Dùng hoa tươi thay cho thắp hương chỉ là thay đổi cách tưởng nhớ, vẫn giữ được sự trang nghiêm và tình cảm với người đã khuất”, chị Hòa chia sẻ.

Với những người có thói quen tìm đến rừng thông để vui chơi, cắm trại, việc sử dụng lửa cũng đang được chú ý hơn. Một nhóm bạn trẻ thường cắm trại tại khu vực rừng thông Thiên An chọn cách hạn chế tối đa việc sử dụng lửa. Thay cho lửa trại, nhóm sử dụng đèn sạc để chiếu sáng; thức ăn, nước uống được chuẩn bị sẵn, không đun nấu trong rừng.

“Đi cắm trại để vui nhưng phải an toàn. Chỉ một phút bất cẩn với lửa có thể gây hậu quả rất lớn cho cả khu rừng”, một thành viên trong nhóm nói.

Không đốt lửa trại, hạn chế thắp hương, dập tắt hoàn toàn nguồn lửa trước khi rời đi là những việc nhỏ nhưng có thể góp phần giảm nguy cơ cháy rừng, nhất là trong những ngày nắng nóng, hanh khô.

Thiệt hại sau mỗi vụ cháy cũng không chỉ là những hecta rừng bị thiêu rụi. Cây xanh, thảm thực vật, môi trường sống của nhiều loài bị ảnh hưởng; cảnh quan bị phá vỡ và cần thời gian dài để phục hồi. Chưa kể nhân lực, phương tiện, kinh phí phải huy động để chữa cháy và khắc phục hậu quả. Nguy hiểm hơn, khi đám cháy vượt khỏi tầm kiểm soát, tài sản, tính mạng của người dân và lực lượng tham gia chữa cháy cũng có thể bị đe dọa.

Phòng cháy không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà cần bắt đầu từ chính thói quen của mỗi người khi đến gần rừng, để một đốm lửa nhỏ không trở thành thảm họa cho màu xanh.