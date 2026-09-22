Công an cảnh báo 2 vấn đề phải lưu ý với du khách dự Lễ hội Thành Tuyên

Lễ hội Thành Tuyên 2026 diễn ra từ ngày 19-25/9, đây là một trong những lễ hội lớn nhất trong dịp Tết Trung thu, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo du khách cảnh giác trước thủ đoạn giả mạo fanpage khách sạn, nhà hàng; đồng thời tuân thủ các quy định khi sử dụng flycam tại lễ hội.

Theo cơ quan công an, lợi dụng nhu cầu đặt phòng và dịch vụ ăn uống tăng cao, các đối tượng lập fanpage có tên, hình ảnh giống các khách sạn, nhà hàng uy tín để lừa đảo.

Các đối tượng lập fanpage có tên, hình ảnh giống các khách sạn, nhà hàng uy tín để lừa đảo. Ảnh: CACC

Mới đây, một du khách dự định tham dự Lễ hội Thành Tuyên đã liên hệ đặt phòng qua fanpage Facebook giống hệt trang của một khách sạn lớn tại Tuyên Quang.

Fanpage này đưa ra giá ưu đãi, thông tin đầy đủ và tư vấn nhiệt tình. Vị khách suýt chuyển tiền đặt cọc nhưng kịp kiểm tra lại nên không bị lừa.

Để tạo lòng tin, các đối tượng sao chép logo, hình ảnh, địa chỉ và nội dung từ trang thật. Chúng còn sử dụng tài khoản giả để bình luận tích cực, đánh giá 5 sao hoặc chạy quảng cáo trả phí.

Khi khách liên hệ, các đối tượng thường đưa ra giá thấp, kèm ưu đãi có thời hạn để thúc ép chuyển tiền đặt cọc. Sau đó, chúng có thể yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền với lý do ghi sai nội dung hoặc cần xác nhận để hoàn tiền.

Công an khuyến cáo du khách gọi trực tiếp cho khách sạn, nhà hàng để xác minh trước khi chuyển khoản. Khi phát hiện fanpage giả mạo, người dân cần lưu lại tin nhắn, số tài khoản, chứng từ giao dịch và báo cơ quan công an.

Không tự ý sử dụng flycam tại lễ hội

Bên cạnh nguy cơ lừa đảo, Công an tỉnh Tuyên Quang cũng lưu ý việc sử dụng flycam trong những ngày diễn ra lễ hội.

Công an đề nghị người dân không tự ý sử dụng flycam, đặc biệt tại sân khấu, các tuyến đường tổ chức hoạt động lễ hội và nơi tập trung đông người. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Việc tự ý cho thiết bị cất cánh tại nơi đông người có thể dẫn đến nguy cơ mất kiểm soát, rơi hoặc va chạm, gây mất an toàn và ảnh hưởng công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Theo quy định, phương tiện bay phải được đăng ký; người điều khiển phải đáp ứng các điều kiện tương ứng. Hoạt động bay phải đúng khu vực, thời gian, độ cao và nội dung được cấp phép.

Công an đề nghị người dân không tự ý sử dụng flycam, đặc biệt tại sân khấu, các tuyến đường tổ chức hoạt động lễ hội và nơi tập trung đông người.

Việc sở hữu hoặc đăng ký flycam không đồng nghĩa được tự do bay tại mọi địa điểm. Hành vi tổ chức bay khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép có thể bị phạt 20-30 triệu đồng đối với cá nhân.