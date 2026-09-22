Theo đó, vào khoảng 14h55 ngày 22/9, một vụ cháy xảy ra tại nhà kho ở số 956 Bạch Đằng, phường Hồng Hà, Hà Nội. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khẩn trương điều động phương tiện, cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy xảy ra tại khu vực nhà kho nằm ven sông thuộc khu vực cảng Hà Nội. Do đặc thù địa hình và giao thông tại khu vực cảng, lực lượng chức năng phải chủ động tính toán phương án tiếp cận, triển khai đội hình chữa cháy phù hợp.

Cháy lớn tại nhà kho ven sông ở Hà Nội, cảnh sát khẩn trương dập lửa. Ảnh cắt từ video: Phạm Văn Vũ

Ngay khi có mặt, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội nhanh chóng triển khai đội hình, tập trung khống chế đám cháy.

Các lực lượng đồng thời triển khai phương án ngăn cháy lan sang khu vực xung quanh, kiểm tra và rà soát hiện trường nhằm bảo đảm an toàn cho người dân cũng như lực lượng tham gia chữa cháy.

Trước diễn biến vụ việc, Công an TP Hà Nội tiếp tục điều động Đội Cảnh sát Chữa cháy và CNCH số 7 và số 9 tới hiện trường để phối hợp xử lý.

Với lực lượng và phương tiện được tăng cường, các đơn vị khẩn trương triển khai phương án chữa cháy, kiểm soát khu vực, hạn chế nguy cơ đám cháy lan rộng.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy chưa ghi nhận thương vong về người. Lực lượng chức năng đang tiếp tục xử lý hiện trường, đồng thời làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại do vụ cháy gây ra.