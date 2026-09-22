Cuộc truy bắt thần tốc nhóm tội phạm chuyên trộm cắp tài sản trong xe ô tô

Nhưng những kẻ tưởng có thể ẩn mình sau lớp khẩu trang và những cung đường liên tục thay đổi đã không thể thoát khỏi sự truy xét của các trinh sát Công an phường Việt Hưng (Hà Nội). Từ tin báo về chiếc ô tô bị đập kính sáng 17-7-2026, dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy Công an phường, các mũi trinh sát lập tức được triển khai, khẩn trương dựng lại hành trình của nhóm đối tượng. Chỉ trong thời gian ngắn, những mắt xích đầu tiên được xác lập, mở ra cuộc truy tìm kéo dài 5 ngày.

Từ những mảnh kính vỡ đến cuộc truy xét trong đêm

Khoảng 7h ngày 17-7, anh H (trú tại phường Việt Hưng) ra chiếc Hyundai SantaFe đỗ trước cửa nhà để đi làm. Vừa tới nơi, anh bất ngờ phát hiện kính xe bị đập phá. Kiểm tra bên trong, anh H phát hiện nhiều tài sản có giá trị đã “không cánh mà bay”, gồm một laptop, một bộ Flycam và ba lô đựng 3 chiếc vợt pickleball. Ngay sau đó, anh H đến Công an phường Việt Hưng trình báo.

Vết kính ô tô bị nhóm đối tượng phá hỏng để trộm cắp tài sản bên trong

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội phối hợp Công an phường Việt Hưng khẩn trương khám nghiệm hiện trường, rà soát nhân chứng, trích xuất camera và tổ chức truy xét. Thiếu tá Trần Tuấn Anh - cán bộ Tổ phòng chống tội phạm Công an phường Việt Hưng cho biết, quá trình gây án, các đối tượng đeo khẩu trang nên gây nhiều khó khăn cho công tác nhận diện, truy tìm. Trước tình hình đó, Ban chỉ huy Công an phường Việt Hưng xác định phải khẩn trương, không để các đối tượng lợi dụng việc di chuyển liên tục giữa các địa bàn để xóa dấu vết hoặc tiếp tục gây án.

Thượng tá Vương Quốc Huy - Trưởng Công an phường Việt Hưng đã chỉ đạo lực lượng tập trung cao độ cho công tác điều tra, truy xét; yêu cầu các tổ công tác rà soát kỹ hiện trường, hệ thống camera, phương tiện, hướng di chuyển của các đối tượng, đồng thời xác minh những trường hợp có biểu hiện nghi vấn trên địa bàn và các khu vực liên quan.

Theo hướng chỉ đạo này, các trinh sát không chỉ tập trung giải quyết riêng vụ trộm nhắm vào chiếc SantaFe mà còn đặt câu hỏi: Liệu đây có phải là vụ việc đơn lẻ, hay phía sau còn một nhóm đối tượng chuyên đập kính trộm cắp tài sản trên ô tô? Câu hỏi ấy nhanh chóng có lời giải.

Làm quen trên mạng cho những cuộc “săn túi mù”

Từ các dữ liệu thu thập được, cơ quan công an xác định nhóm đối tượng hoạt động theo phương thức khá bài bản. Chúng thường chọn thời điểm ban đêm, khi những chiếc ô tô đỗ trước cửa nhà dân, ven đường hoặc trên vỉa hè không có người trông giữ. Trước khi ra tay, các đối tượng thường lượn qua, lượn lại nhiều lần để quan sát, lựa chọn chiếc xe có khả năng cất giữ tài sản. Đặc biệt, chúng chú ý đến những chiếc xe mà qua cửa kính có thể nhìn thấy túi xách, balo, cặp hoặc các thiết bị điện tử. Khi xác định được “mục tiêu”, các đối tượng phân công vai trò. Một tên trực tiếp phá kính, mở cửa và lấy tài sản; tên còn lại đứng ngoài cảnh giới, quan sát động tĩnh. Sau khi hoàn tất, cả 2 nhanh chóng lên xe máy rời khỏi hiện trường. Tài sản trộm được không được mang đi tiêu thụ ngay. Chúng tìm đến những nơi vắng vẻ, ít người qua lại để kiểm kê “chiến lợi phẩm”. Những đồ vật có giá trị được giữ lại, những thứ không có giá trị thì bỏ đi. Phương thức này cho phép các đối tượng hoạt động nhanh, hạn chế nguy cơ bị phát hiện và dễ dàng thay đổi địa bàn.

Hiện trường chiếc xe ô tô bị nhóm đối tượng phá kính, trộm cắp tài sản

Quá trình điều tra tiếp tục hé lộ một chi tiết đáng chú ý, 3 đối tượng không phải những người quen thân từ trước. Đó là Nguyễn Đức Châu (SN 2001, trú tại khu phố Lộc Thành, phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh, sống lang thang); Nguyễn Thành Tuyên (SN 1998, trú tại tổ dân phố Vạn An, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, từng có tiền án về tội cướp tài sản); Nguyễn Đức Trung (SN 1984, trú tại Mễ Trì Thượng, phường Từ Liêm, Hà Nội, mới thất nghiệp). Bọn chúng tìm nhau qua các hội, nhóm trên mạng, trong đó có những nhóm mang nội dung kiểu “túng quá làm liều”. Từ những người xa lạ, các đối tượng kết nối, chia sẻ cùng ý tưởng rồi rủ nhau thực hiện hành vi trộm cắp. Chúng còn tham gia những hội nhóm có tên như: “Hội thích bóc hộp quà kín”, “Hội thích bóc túi mù”, “Hội thích xé túi mù”... Những chiếc ô tô được chúng ví như những “túi mù”, phá cửa ra mới biết bên trong có gì. Một đối tượng đóng vai trò cầm đầu, chủ mưu, tìm người cùng ý tưởng, sau đó bàn bạc cách thức gây án, lựa chọn mục tiêu và phân công nhiệm vụ.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Quang - Phó trưởng Công an phường Việt Hưng, các đối tượng đều có điểm chung là sống lang bạt, không có nghề nghiệp ổn định. Đây cũng là một trong những yếu tố khiến chúng dễ dàng di chuyển giữa các địa bàn, gây án rồi nhanh chóng rời đi.

Không để đối tượng có cơ hội tiếp tục gây án

Trong vụ đầu tiên, cơ quan điều tra xác định Châu và Trung cùng tham gia phá kính chiếc Hyundai SantaFe để lấy các tài sản bên trong. Vài ngày sau, Châu tiếp tục rủ Tuyên đi “săn” ô tô. Ngày 21-7, mục tiêu lần này là chiếc Toyota Land Cruiser Prado đỗ trước nhà tại phường Việt Hưng. Sau khi phá kính, 2 đối tượng lấy đi một bộ loa trị giá khoảng 8 triệu đồng và một đôi giày Nike rồi nhanh chóng di chuyển về Thanh Hóa. Đây cũng là lúc cuộc truy xét chuyển sang một địa bàn mới.

Ba đối tượng trong vụ án

Dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ huy Công an phường Việt Hưng, các trinh sát tập trung xác minh nơi lưu trú, các mối quan hệ và hướng di chuyển của Châu. Đối tượng sống lang thang, liên tục thay đổi địa điểm khiến việc truy tìm càng trở nên khó khăn. Tuy nhiên, nhận được nguồn tin Châu đang thuê phòng tại một khách sạn ở phường Đào Duy Từ, tỉnh Thanh Hóa, Công an phường Việt Hưng phối hợp Công an phường Đào Duy Từ kịp thời kiểm tra nơi lưu trú của Châu, thu giữ các tang vật mà nhóm đối tượng chưa kịp tẩu tán. Từ lời khai của Châu, hướng điều tra tiếp tục được mở rộng. Tuyên được xác định đã trở về Bắc Ninh, còn Trung trở về khu vực Từ Liêm (Hà Nội). Các trinh sát tiếp tục xác minh, triệu tập 2 đối tượng. Trước những tài liệu, chứng cứ được cơ quan công an thu thập, Tuyên và Trung đã khai nhận hành vi cùng đồng bọn.

Nhìn lại quá trình phá án, Thượng tá Vương Quốc Huy - Trưởng Công an phường Việt Hưng xác định, yêu cầu quan trọng nhất là phải truy xét nhanh, chính xác, đồng thời mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hoạt động của nhóm đối tượng. Theo chỉ đạo của Trưởng Công an phường, lực lượng phòng chống tội phạm đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ, khai thác từng nguồn thông tin, rà soát từng dấu vết và xác minh theo hướng di chuyển của đối tượng. Tinh thần được đặt ra là không chỉ làm rõ người gây ra vụ trộm mà phải xác định phương thức, thủ đoạn, những người liên quan, tài sản đã bị chiếm đoạt và các vụ án tương tự nếu có. Quan điểm này cũng giúp quá trình điều tra không dừng lại ở hai vụ xảy ra tại phường Việt Hưng.

Mở rộng điều tra, Công an phường Việt Hưng xác định nhóm đối tượng còn gây ra ít nhất 5 vụ tương tự tại các phường khác trên địa bàn TP Hà Nội. Như vậy, từ một tin báo về chiếc ô tô bị phá kính, các trinh sát đã lần lượt dựng lên chân dung một nhóm đối tượng có tính cơ động cao, liên kết với nhau qua không gian mạng và hoạt động theo phương thức phân công tương đối rõ ràng.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can Nguyễn Đức Châu, Nguyễn Thành Tuyên và Nguyễn Đức Trung về các hành vi trộm cắp tài sản và hủy hoại tài sản để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Công an phường Việt Hưng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án.

Với người dân, vụ án cũng là lời cảnh báo rõ ràng về việc bảo quản tài sản. Không nên để laptop, điện thoại, túi xách, balo, thiết bị điện tử hoặc những tài sản có giá trị trong ô tô qua đêm, kể cả khi xe được đỗ ngay trước cửa nhà. Việc lựa chọn nơi đỗ có người trông giữ, khu vực có camera và hạn chế để tài sản lộ ra bên ngoài sẽ góp phần giảm nguy cơ trở thành “mục tiêu”. Bởi với đối tượng trộm cắp, chúng không cần biết chủ xe là ai. Chỉ cần nhìn thấy một chiếc balo, một chiếc túi hay thiết bị điện tử bên trong xe, chúng có thể coi đó là một “túi mù” để mong muốn chiếm đoạt.