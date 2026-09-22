Bắt giữ 2 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy
Ngày 22/9, thông tin từ Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 1 cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; bước đầu bắt giữ 2 đối tượng.
Trước đó, vào hồi 12h30 ngày 21/9, tại khu vực vùng nước cảng biển thuộc địa phận phường Thủy Nguyên (Hải Phòng), Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 1 phát hiện, bắt quả tang Lò Văn Nghĩa (sinh năm 1984, trú tại xã Chiềng Lao, tỉnh Sơn La) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 0,28 gram heroine, 01 đện thoại và 01 xe máy.
Mở rộng điều tra, đơn vị thi hành lệnh giữ người và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đoàn Hùng Mạnh (sinh năm 1990, trú tại phường Bạch Đằng, thành phố Hải Phòng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Cơ quan chức năng đã thu giữ tang vật gồm 3,52 gram heroine, 01 điện thoại, 01 xe máy và số tiền 2,6 triệu đồng.
Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 1 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng, xử lý theo quy định.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/bat-giu-2-doi-tuong-mua-ban-tang-tru-trai-phep-chat-ma-tuy-540317.html