Bắt giữ 2 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Trước đó, vào hồi 12h30 ngày 21/9, tại khu vực vùng nước cảng biển thuộc địa phận phường Thủy Nguyên (Hải Phòng), Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 1 phát hiện, bắt quả tang Lò Văn Nghĩa (sinh năm 1984, trú tại xã Chiềng Lao, tỉnh Sơn La) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 0,28 gram heroine, 01 đện thoại và 01 xe máy.

Mở rộng điều tra, đơn vị thi hành lệnh giữ người và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đoàn Hùng Mạnh (sinh năm 1990, trú tại phường Bạch Đằng, thành phố Hải Phòng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan chức năng đã thu giữ tang vật gồm 3,52 gram heroine, 01 điện thoại, 01 xe máy và số tiền 2,6 triệu đồng.

Lực lượng chức năng vừa bắt 2 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy (ảnh: Huy Hoàng).

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 1 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng, xử lý theo quy định.