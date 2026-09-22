Xác minh nơi an táng 64 chiến sĩ pháo cao xạ hy sinh 60 năm trước

Ngày 22/9, thông tin từ Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Nghệ An, ban đã tổ chức khảo sát thông tin về 64 cán bộ, chiến sĩ Đại đội 5, Tiểu đoàn 19 Pháo cao xạ Quân khu 4 hy sinh và được an táng tại địa bàn xã Đô Lương.

Nguồn thông tin do Đại tá Nguyễn Cao Lưu - Trưởng ban Liên lạc truyền thống Cựu chiến binh Trung đoàn 4, Quân khu Trị - Thiên cung cấp.

Theo Đại tá Lưu, tiểu đoàn 19 được thành lập tháng 5/1965, đóng quân tại thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương (cũ), tỉnh Nghệ An. Đơn vị có nhiệm vụ bảo vệ vùng trời và các khu vực trọng yếu, trong đó có các điểm giao cắt quốc lộ 7 và quốc lộ 15.

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Nghệ An khảo sát vị trí an táng 64 cán bộ, chiến sĩ pháo cao xạ hy sinh năm 1966. Ảnh: Trọng Kiên

Khoảng 8h ngày 21/3/1966, máy bay Mỹ đánh phá trận địa Đại đội 5, Tiểu đoàn 19 Pháo cao xạ Quân khu 4, khiến 64 cán bộ, chiến sĩ của đại đội hy sinh. Ngay trong chiều và đêm đó, Tiểu đoàn 19 phối hợp chính quyền địa phương tổ chức mai táng 64 liệt sĩ tại khu đất ruộng thuộc xóm Liên Hương, xã Liên Sơn, huyện Đô Lương (cũ), nay thuộc xã Đô Lương.

Tại buổi khảo sát, đoàn công tác đã xác minh, đối chiếu thông tin được cung cấp với thực địa. Đồng thời, kiểm tra các vị trí được xác định là nơi an táng các liệt sĩ. Qua khảo sát, đoàn ghi nhận thêm nhiều thông tin có sự tương đồng, trùng khớp với vị trí do Đại tá Lưu cung cấp.

Đại tá Nguyễn Văn An - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Nghệ An, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thu thập, xác minh thêm thông tin.

Trên cơ sở kết quả khảo sát bước đầu, Ban Chỉ đạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thu thập, xác minh thêm thông tin; khẩn trương xây dựng kế hoạch, báo cáo các cấp để triển khai các bước tìm kiếm, quy tập tiếp theo.