Cháy kho hàng gần cầu Vĩnh Tuy, Cảnh sát PCCC hút nước sông Hồng dập lửa

Khoảng 14h40 ngày 22/9, một vụ cháy xảy ra tại kho hàng nằm trên đường Bạch Đằng, khu vực gần chân cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội.

Theo ghi nhận tại hiện trường, ngọn lửa bùng phát bên trong khu vực nhà kho. Công trình có kết cấu một tầng, xung quanh được quây tôn. Bên trong kho chứa nhiều loại hàng hóa như bánh kẹo, nước giải khát...

Một số nhân chứng cho biết, khi phát hiện đám cháy, họ đã hô hoán và sử dụng bình chữa cháy để dập lửa nhưng không thể khống chế được ngọn lửa.

"Bên cạnh việc dập lửa, chúng tôi tri hô mọi người di tản tài sản để giảm bớt thiệt hại và báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC", một nhân chứng cho biết.

Một kho hàng gần cầu Vĩnh Tuy bốc cháy vào chiều 22/9, lực lượng PCCC phải hút nước từ sông Hồng để dập lửa. (Ảnh ĐH)

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 9 cùng Đội Chữa cháy và CNCH trên sông đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Đáng chú ý, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông đã triển khai phương tiện, hút nước từ sông Hồng để phục vụ công tác chữa cháy.

Đến khoảng 15h20 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, không còn nguy cơ cháy lan sang khu vực xung quanh.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê.

Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được điều tra, làm rõ.