3 trẻ sơ sinh tử vong trong vụ cháy bệnh viện ở Ấn Độ

Ít nhất 3 trẻ sơ sinh đã thiệt mạng và một số nhân viên y tế bị bỏng sau khi hỏa hoạn bùng phát tại Khoa Chăm sóc Trẻ sơ sinh Đặc biệt (SNCU) của một bệnh viện chính phủ ở bang Telangana, miền nam Ấn Độ, theo các quan chức địa phương cho biết hôm 22/9.

Bệnh viện sau vụ cháy. Nguồn: MXH

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 23:50 tối 21/9 tại Bệnh viện Chính phủ thuộc Viện Khoa học Y tế Rajiv Gandhi, huyện Adilabad.

Theo nhà chức trách, 28 trẻ sơ sinh đang được chăm sóc tại khu vực điều trị đặc biệt đã được sơ tán an toàn sau khi ngọn lửa bùng phát. Tuy nhiên, ba em bé không qua khỏi trong vụ việc.

Một quan chức địa phương cho biết đám cháy nhanh chóng lan rộng, khiến khu vực bệnh viện bị bao phủ bởi khói dày đặc. Trong lúc khẩn cấp, phụ huynh và nhân viên y tế đã phá vỡ các tấm kính tại khu vực phòng bệnh để tiếp cận các lồng ấp và đưa các em bé ra ngoài.

Một số nhân viên bệnh viện, trong đó có hai y tá, bị bỏng khi tham gia giải cứu các bệnh nhi khỏi khu vực đang cháy.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân vụ hỏa hoạn có thể liên quan đến sự cố chập điện từ hệ thống điều hòa không khí.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân và đánh giá các vấn đề liên quan đến công tác an toàn phòng cháy chữa cháy tại bệnh viện.