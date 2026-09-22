Quảng Ngãi: Tìm thấy hài cốt liệt sĩ sau nhiều năm từ lời chỉ dẫn của nhân chứng

Ngày 22/9, Đảng ủy, UBND xã Tu Mơ Rông phối hợp với xã Đăk Tờ Kan (tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ A Ngõa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tu Mơ Rông.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, cán bộ, lực lượng chức năng và người dân đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ người con đã hy sinh vì Tổ quốc. Hài cốt liệt sĩ A Ngõa sau đó được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tu Mơ Rông theo nguyện vọng của thân nhân.

Lực lượng chức năng tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ A Ngõa. Ảnh UBND xã Tu Mơ Rông

Trước đó, từ nguồn tin do người dân cung cấp, trong thời gian từ ngày 13 đến 23/8, lực lượng chức năng đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực vườn cà phê thuộc thôn Tea Kan, xã Đăk Tờ Kan.

Trong quá trình xác minh, ông A Ru (người dân trú tại thôn Tea Kan) cho biết, mình từng trực tiếp an táng liệt sĩ A Ngõa tại một vị trí trên sườn đồi. Theo thời gian, khu vực này trở thành rẫy cà phê của người dân.

Từ thông tin và chỉ dẫn của nhân chứng, lực lượng chức năng tiến hành khảo sát, đào tìm tại vị trí được xác định. Sau nhiều ngày tìm kiếm, hài cốt liệt sĩ A Ngõa đã được phát hiện và cất bốc.

Dòng người tiễn đưa liệt sĩ A Ngõa. Ảnh UBND xã Tu Mơ Rông

Liệt sĩ A Ngõa có nguyên quán tại xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cũ, nay thuộc thôn Tea Kan, xã Đăk Tờ Kan, tỉnh Quảng Ngãi. Ông là đội viên du kích, hy sinh ngày 30/10/1980.

Hơn 45 năm sau ngày hy sinh, người du kích năm nào đã được trở về với quê hương, trở về bên những đồng đội đã ngã xuống và được yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ.

Ông Vương Văn Mười, Chủ tịch UBND xã Đăk Tờ Kan, cho biết tại khu vực thôn Tea Kan, địa phương tiếp nhận nhiều nguồn tin cho rằng còn khoảng 10 hài cốt liệt sĩ được an táng tại đây.

Trong nhiều năm qua, Đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm tại khu vực này. Việc tìm thấy hài cốt liệt sĩ A Ngõa là kết quả từ sự phối hợp giữa lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và đặc biệt là những thông tin quý giá do người dân cung cấp.