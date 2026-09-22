Mượn vàng không thành, sát hại hàng xóm để cướp

Ngày 22/9, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT tạm giữ đối với Trần Văn Ngân (SN 1965, ngụ xã Phú Phụng) để điều tra về hành vi “Giết người, cướp tài sản”. Đây là đối tượng đã gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại ấp Hòa Thuận (xã Phú Phụng).

Kết quả điều tra ban đầu, tối 18/9, gia đình phát hiện bà V.T.K.Đ. (SN 1956, ngụ xã Phú Phụng) chết trong phòng ngủ, một số nữ trang trên người bị mất.

Cơ quan CSĐT đã phối hợp với các lực lượng chức năng, Công an xã Phú Phụng xác minh, làm rõ, xác định đối tượng nghi vấn là hàng xóm, thường lui tới giúp bà Đ. xịt thuốc cho vườn trái.

Cán bộ điều tra làm việc với đối tượng Trần Văn Ngân.

Tại cơ quan Công an, ban đầu Ngân quanh co không nhận tội, nhưng trước những chứng cứ và tài liệu thu thập được cơ quan điều tra đưa ra, Ngân đã thú nhận tội lỗi. Ngân khai nhận vào sáng cùng ngày đã đến hỏi mượn bà Đ. 2 chỉ vàng. Bà Đ. nói không có vàng cho mượn nên đối tượng đi bộ đến vườn sầu riêng phía sau nhà ngồi đợi.

Đến khi người thân của bà Đ. rời khỏi nhà, Ngân quay lại bóp cổ nạn nhân bất tỉnh. Đối tượng tháo lấy sợi dây chuyền vàng 18K và đặt nạn nhân trên giường như tư thế nằm ngủ.

Đối tượng tiếp tục dùng kéo cắt lấy 3 chiếc vòng đeo tay bằng vàng 24K của nạn nhân rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sáng 19/9, đối tượng đến phường Trà Vinh bán toàn bộ số vàng, chiếm đoạt số tiền hơn 180 triệu đồng.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, trong vòng chưa đến 48 giờ sau khi xảy ra vụ án, Cơ quan CSĐT đã đấu tranh làm rõ thủ phạm gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng.