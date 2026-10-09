Ô tô chở 820kg lòng lợn bốc mùi hôi thối ở Phú Thọ

Ngày 9/10, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT phối hợp với Công an xã Bình Nguyên phát hiện một ô tô vận chuyển số lượng lớn nội tạng động vật không bảo đảm vệ sinh.

Cụ thể, khoảng 12h20 cùng ngày, tại Quốc lộ 2, đoạn qua thôn Sơn Phổ, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra ô tô mang biển kiểm soát 99C-215.xx.

Lực lượng chức năng phát hiện 820kg lòng lợn bốc mùi hôi thối ở Phú Thọ. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có 820kg nội tạng động vật (lòng lợn), được đựng trong 7 thùng phi nhựa và 3 rổ nhựa. Số lòng lợn này bốc mùi hôi thối, có ruồi bám trên bề mặt.

Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan và giấy chứng nhận kiểm dịch đối với số sản phẩm động vật nói trên.

Theo cơ quan công an, trước đó, tổ công tác nhận được tin báo của người dân về việc phương tiện này vận chuyển sản phẩm động vật không có giấy chứng nhận kiểm dịch nên tiến hành kiểm tra, xác minh.

Làm việc với lực lượng chức năng, lái xe Đ.B.M. (sinh năm 1966, trú tại Bắc Ninh) khai nhận đã thu mua lòng lợn tại một số cơ sở giết mổ ở xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội và phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ để mang về làm thức ăn nuôi cá.

Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao phương tiện, tang vật cùng hồ sơ vụ việc cho Công an xã Bình Nguyên tiếp tục xác minh, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tác dụng, tác hại của thịt lợn.