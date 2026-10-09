Vụ án 'bầu Đoan': Viện kiểm sát trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Dự án Khu dân cư Quảng Thành (phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hoá).

Cụ thể, vụ án trên đã được Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hoá chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh đề nghị truy tố các bị can. Tuy nhiên, Viện kiểm sát đánh giá hồ sơ cần thiết phải làm rõ một số nội dung để việc xử lý được chặt chẽ, đúng pháp luật. Vì vậy, Viện kiểm sát đã trả hồ sơ cho Cơ quan CSĐT để điều tra bổ sung theo quy định của pháp luật.

Trước đó, CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kết luận điều tra, đề nghị truy tố 22 bị can trong vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ; vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản; mua bán trái phép hóa đơn; trốn thuế xảy ra tại Tập đoàn Đông Á, UBND TP Thanh Hóa và các đơn vị liên quan.

Theo kết luận điều tra, năm 2020, sau khi được giao tài trợ Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa, Cao Tiến Đoan đề nghị lãnh đạo tỉnh tạo điều kiện để Công ty Đông Á có dự án, nguồn thu bù đắp cho khoản kinh phí tài trợ bóng đá.

Với tinh thần hỗ trợ đội bóng, nhóm bị can nguyên là lãnh đạo tỉnh, TP Thanh Hoá (cũ) đã có những cơ chế tạo điều kiện ưu ái để Công ty Đông Á có nguồn lực thông qua dự án bất động sản. Cụ thể khu dân cư Quảng Thành (nay thuộc phường Quảng Phú) là dự án được tập trung làm rõ tại vụ án này.

Cơ quan điều tra xác định, giai đoạn 2023 - 2024, một số lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa, UBND TP Thanh Hóa (cũ) đã tạo điều kiện trái quy định giúp cho công ty của Cao Tiến Đoan thuận lợi trúng đấu giá khu dân cư Quảng Thành với giá trúng thầu 255 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 7,2 tỉ đồng. Nếu không có hành vi can thiệp trái pháp luật của một số cựu lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa vào quá trình xác định giá, giá khởi điểm khu đất phải hơn 262 tỉ đồng.