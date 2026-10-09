Dịch vụ 'soái ca môtô' TP.HCM ra sao sau 1 năm gây sốt

Sau gần một năm kinh doanh dịch vụ quay video dạo phố đêm cùng “soái ca môtô”, Hồ Văn Trực, chủ cửa hàng thiết bị bảo hộ dành cho người đi xe máy, môtô tại phường Thạnh Mỹ Tây (TP.HCM), cho biết lượng khách đang giảm đáng kể. So với giai đoạn cao điểm, nhu cầu có thời điểm giảm tới 60%.

“Trước đây, nhiều khách từ Hà Nội vào TP.HCM để trải nghiệm. Giờ dịch vụ tương tự đã xuất hiện tại Hà Nội, Đà Nẵng và Phú Quốc nên khách không cần đi xa, khiến lượng khách ngoại tỉnh giảm đáng kể”, anh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Bên cạnh đó, mùa mưa tại TP.HCM cũng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Những ngày thời tiết xấu, ekip phải tạm dừng ghi hình và trao đổi với khách để sắp xếp lịch quay khác.

Giảm nhiệt sau 1 năm gây sốt

Dù nhu cầu giảm và cạnh tranh gia tăng, Trực không hạ giá để thu hút khách. Ngược lại, mức phí đã tăng từ khoảng 1,1-1,2 triệu đồng lên 1,9 triệu đồng mỗi khách. Anh cho biết nhóm tập trung cải thiện kỹ thuật quay, chất lượng hình ảnh và khâu hậu kỳ để nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Trong khi lượng khách nội địa, đặc biệt từ Hà Nội, giảm mạnh, Trực cho biết thời gian gần đây, ekip đón nhiều khách quốc tế, chủ yếu đến từ các quốc gia Đông Nam Á, trong đó nổi bật là Philippines. Thỉnh thoảng, nhóm cũng phục vụ một số du khách phương Tây.

Địa điểm ghi hình chủ yếu vẫn là khu vực cầu Ba Son (nối liền phường Bến Nghé và phường An Khánh tại TP.HCM), nơi có khung cảnh thành phố về đêm được nhiều khách yêu thích.

Trước đó, vào cuối năm 2025, Trực từng đầu tư khoảng 300 triệu đồng vào máy móc, thiết bị để phát triển dịch vụ quay video cùng “soái ca môtô”. Ban đầu, anh chỉ chi khoảng 5 triệu đồng mỗi đêm để thuê ekip bên ngoài ghi lại cảnh chạy xe trên phố, phục vụ mục đích quảng bá cửa hàng phụ kiện môtô.

Nhận thấy những video này thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội, anh quyết định đầu tư trang thiết bị riêng và mở rộng sang cung cấp dịch vụ quay video cho khách hàng. Ở thời điểm sôi động nhất, người trải nghiệm chủ yếu là nữ, giúp đội ngũ của Trực thu về gần 10 triệu đồng mỗi tuần.

Hồ Văn Trực không đặt mục tiêu kiếm tiền lâu dài từ trào lưu “soái ca môtô”, mà tận dụng sức hút của các video để tiếp cận khách hàng tiềm năng. Ảnh: Phương Lâm.

Xác định trào lưu “soái ca môtô” khó duy trì sức hút lâu dài, Trực dự định giảm dần hoạt động quay video để tập trung kinh doanh phụ kiện xe máy, môtô. Anh vẫn duy trì sản xuất nội dung nhằm quảng bá các sản phẩm như mũ bảo hiểm, giáp, găng tay và giày bảo hộ.

Bên cạnh đó, trước những lo ngại về an toàn giao thông, Trực cho biết ekip luôn chú trọng trang bị đồ bảo hộ, kiểm tra phương tiện, kiểm soát tốc độ và hạn chế các động tác nguy hiểm. Nhóm cũng tạm dừng ghi hình khi thời tiết không thuận lợi để giảm thiểu rủi ro.

“Trào lưu chỉ mang tính nhất thời, tôi vẫn ưu tiên kinh doanh phụ kiện môtô thay vì chạy theo dịch vụ quay video”, Trực chia sẻ.

Trung Quốc siết trào lưu

Trào lưu quay video cùng “soái ca môtô” xuất hiện tại Trùng Khánh (Trung Quốc) từ năm 2024 và lan rộng trên mạng xã hội vào cuối năm 2025. Theo 36Kr, khách hàng thường được các nam tài xế mặc đồ bảo hộ bế lên môtô, sau đó ngồi phía sau tạo dáng giữa khung cảnh thành phố rực sáng về đêm. Những cảnh quay được dựng thành video ngắn với nhạc nền sôi động và hiệu ứng điện ảnh.

Trải nghiệm này còn được gọi vui là “visa nhập cảnh Trùng Khánh”, ngụ ý đây là hoạt động du khách nên thử khi đến thành phố.

Tại Việt Nam, trào lưu bắt đầu gây chú ý từ cuối năm 2025, thu hút chủ yếu khách nữ muốn hóa thân thành nhân vật chính trong những thước phim lãng mạn. Người tham gia trả phí để ngồi sau tài xế điều khiển môtô phân khối lớn, trong khi ekip di chuyển bằng phương tiện khác để ghi hình. Tại TP.HCM, khu vực cầu Ba Son trở thành địa điểm được ưa chuộng nhờ khung cảnh cao ốc về đêm, đặc biệt là hình ảnh lá cờ Việt Nam trên tòa nhà Marina Central.

Chính quyền Trùng Khánh hiện quy định giờ hoạt động, khu vực đỗ xe và tiêu chuẩn vận hành đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ quay video trên môtô. Ảnh minh họa: Red Note.

Tuy nhiên, sự phát triển của dịch vụ này cũng kéo theo những lo ngại về an toàn giao thông. Theo CNA, chính quyền Trùng Khánh đang tăng cường quản lý hoạt động quay video trên môtô sau khi ghi nhận nhiều hành vi nguy hiểm.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV cho biết trong kỳ nghỉ Quốc khánh đầu tháng 10, hàng loạt môtô tập trung tại đường Nanbin (quận Nam Ngạn, Trung Quốc) để phục vụ quay video thương mại. Một số tài xế đánh võng, điều khiển xe bằng một tay, người quay phim cũng vừa lái xe vừa cầm thiết bị ghi hình. Hoạt động này còn ảnh hưởng đến cư dân xung quanh, thậm chí diễn ra trong khung giờ cấm môtô lưu thông từ 22h đến 6h.

Trước tình trạng trên, chính quyền địa phương đã quy định khu vực đỗ xe, giờ hoạt động và tiêu chuẩn vận hành đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ. Lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra ban đêm để xử lý tình trạng chiếm dụng lòng đường, đỗ xe trái phép và các hành vi vi phạm giao thông.