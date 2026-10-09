Góc khuất tiền chênh 80 tỷ đồng và 26 lần mở bán tại dự án nhàở xã hội New City

Đối tượng Lương Song Hào (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo Công an TP. Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can gồm Lương Song Hào (43 tuổi), Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long (AZ Thăng Long); Bùi Thúy Quỳnh (32 tuổi), Tổng giám đốc; Vũ Ngọc Vinh (50 tuổi), Phó tổng giám đốc và Lê Thị Thu Trang (36 tuổi), Giám đốc sàn giao dịch bất động sản Mangala. Cả 4 bị can bị điều tra về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4 Điều 355 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, tại tòa A3 dự án New City do Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long (AZ Thăng Long) làm chủ đầu tư, ở thôn Lai Xá, xã Hoài Đức, TP. Hà Nội, tiền chênh được thu thông qua các giấy đăng ký quyền thuê, mua căn hộ, hợp đồng tư vấn hồ sơ và phiếu thu.

Khách hàng được thông báo khoản tiền này sẽ được khấu trừ vào nghĩa vụ thanh toán. Tuy nhiên, khi ký hợp đồng mua bán với chủ đầu tư, khách hàng vẫn phải thanh toán đầy đủ theo tiến độ, trong khi khoản tiền chênh đã nộp không được khấu trừ như thỏa thuận.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định tổng số tiền liên quan khoảng 80 tỷ đồng. Vụ án đang được tiếp tục làm rõ.

Đáng chú ý, dự án New City từng trải qua 26 đợt mở bán từ năm 2015 đến tháng 4/2023 nhưng vẫn còn căn hộ nhà ở xã hội chưa bán, chưa cho thuê. Nghịch lý này đặt ra câu hỏi về hiệu quả phân phối nguồn cung nhà ở xã hội, trong bối cảnh nhu cầu nhà ở vừa túi tiền tại Hà Nội vẫn lớn.

Nhà ở xã hội được triển khai nhằm hỗ trợ người dân đủ điều kiện tiếp cận chỗ ở với mức giá phù hợp. Vì vậy, mọi khoản thu ngoài hợp đồng, nếu trái quy định, không chỉ có nguy cơ gây thiệt hại cho người mua mà còn làm suy giảm niềm tin vào chính sách an sinh.

Việc điều tra, xử lý vụ án cần đi đôi với bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng, làm rõ trách nhiệm các bên và ngăn chặn tình trạng lợi dụng nhu cầu nhà ở để thu tiền trái quy định.