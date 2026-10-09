Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại phường Tuần Châu, Quảng Ninh

Công an phường Tuần Châu phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự và Hội Phụ nữ phường đưa cháu bé đến cơ sở y tế.

Ngày 9/10, Công an TP Quảng Ninh thông tin, khoảng 5h15' ngày 4/10, người dân tại khu phố Minh Châu 2, phường Tuần Châu phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ lại ở khu vực đường Quốc lộ 18A rẽ vào Trung tâm Thể thao TP Quảng Ninh và trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Tuần Châu cử cán bộ đến hiện trường, phối hợp với UBND phường và Hội Phụ nữ khu phố Minh Châu 2 xác minh ban đầu, lập biên bản ghi nhận vụ việc. Cháu bé được đưa đến Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh để thăm khám, kiểm tra sức khỏe và chăm sóc.

Qua kiểm tra ban đầu, cháu là bé trai, khoảng 2 ngày tuổi, nặng khoảng 2,7 kg. Được các y, bác sĩ chăm sóc, theo dõi, sức khỏe cháu hiện ổn định.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Công an phường Tuần Châu bàn giao cháu bé cho UBND phường để tổ chức chăm sóc, bảo vệ và thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định.

Công an phường đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xác minh thân nhân, hoàn cảnh và nguyên nhân cháu bé bị bỏ rơi, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ.

Cá nhân, tổ chức có thông tin liên quan đến cháu bé hoặc biết thân nhân của cháu đề nghị cung cấp cho UBND phường Tuần Châu hoặc Công an phường Tuần Châu để phục vụ việc xác minh, giải quyết.