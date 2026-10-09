Phát hiện đối tượng bị truy nã 10 năm khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 9/10, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Hoành Mô phát hiện, ngăn chặn 5 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Đáng chú ý, trong nhóm này có một người bị Công an tỉnh Lạng Sơn truy nã từ năm 2016.

Nhóm đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: BPQN.

Cụ thể, khoảng 11h ngày 4/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại mốc quốc giới 1323 (2), thuộc thôn Phai Làu, xã Hoành Mô, lực lượng chức năng phát hiện 5 người (1 nam, 4 nữ) lội qua suối biên giới nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Sau khi vượt biên giới, nhóm người này lên ô tô mang biển kiểm soát 14F-00538, di chuyển theo Quốc lộ 18C. Tổ công tác tiếp tục theo dõi và tiến hành dừng phương tiện kiểm tra tại khu vực Km 51+700.

Qua kiểm tra, tài xế được xác định là Ngô Thiêm Tiến (SN 1987, trú tại thôn Lục Nà, xã Lục Hồn, thành phố Quảng Ninh). Trên xe có 5 người, trong đó 4 người không xuất trình được giấy tờ tùy thân và khai nhận đã nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Tiến hành xác minh, lực lượng chức năng xác định nhóm người gồm: Nguyễn Thị Tú Oanh (SN 1994, trú tại Tuyên Quang), Nguyễn Bá Nga (SN 1977, trú tại Lạng Sơn), Phùng Thị Trang (SN 1989, trú tại Bắc Ninh), Vi Thị Viên (SN 1993, trú tại Nghệ An) và Nguyễn Thị Kiều Oanh (SN 2001, trú tại Bắc Ninh).

Theo thông tin ban đầu, cả 5 người đều sinh sống tại Trung Quốc.

Đáng chú ý, qua xác minh nhân thân, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Bá Nga là đối tượng bị Công an tỉnh Lạng Sơn truy nã từ năm 2016 về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Theo đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô đã hoàn thiện hồ sơ, bàn giao người này cho Công an tỉnh Lạng Sơn xử lý theo quy định.

Quá trình đấu tranh, Nguyễn Thị Tú Oanh khai nhận được một phụ nữ tên Hoa thuê tổ chức đưa 4 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam với tiền công 15 triệu đồng.

Liên quan vụ việc, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Đồng thời tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.