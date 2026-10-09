Bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm tại Hải Phòng

Đối tượng Nguyễn Trọng Hậu bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã An Trường, TP Hải Phòng.

Ngày 8/10/2026, Công an xã An Trường phối hợp bắt giữ Nguyễn Trọng Hậu (SN 1993, trú tại thôn Phù Tinh, xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương trước đây, nay là xã Hà Đông, TP Hải Phòng), khi đối tượng đang lẩn trốn tại thôn Phương Chử, xã An Trường.

Nguyễn Trọng Hậu bị Cơ quan CSĐT Công an huyện An Lão (cũ) ra Quyết định truy nã số 16/QĐTN ngày 5/1/2025 về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Sau khi bắt giữ, Công an xã An Trường đã hoàn tất thủ tục bàn giao Hậu cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.