Phú Thọ: Phát hiện ô tô chở hơn 800kg lòng lợn bốc mùi hôi thối

Theo đó, khoảng 12h20 ngày 9/10, tại quốc lộ 2, đoạn qua thôn Sơn Phổ, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an xã Bình Nguyên tiến hành kiểm tra xe ô tô biển số 99C-215.xx, phát hiện trên xe đang vận chuyển 820kg lòng lợn.

Lực lượng chức năng kiểm tra ô tô biển số 99C-215.xx, phát hiện trên xe đang vận chuyển 820kg nội tạng động vật. (Ảnh: CACC).

Số lòng lợn trên được chứa trong 7 phuy nhựa và 3 rổ nhựa, bốc mùi hôi thối, ruồi bám trên bề mặt. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan và giấy chứng nhận kiểm dịch.

Trước đó, Tổ công tác nhận được tin báo của quần chúng về việc phương tiện trên vận chuyển sản phẩm động vật không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

Số nội tạng động vật trên xe. (Ảnh: CACC).

Qua kiểm tra, lái xe Đ.B.M (SN 1966, trú tại Bắc Ninh) khai nhận đã thu mua lòng lợn tại một số cơ sở giết mổ ở xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội và phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ để mang về làm thức ăn nuôi cá.

Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao phương tiện, tang vật và hồ sơ vụ việc cho Công an xã Bình Nguyên tiếp tục xác minh, giải quyết theo quy định của pháp luật.