Điều rút ra từ vu tuyên án tử hình về tội giết người ở thành phố Đồng Nai

Bị cáo là người ra tay sát hại gia đình anh N.V.Q, khiến vợ cùng 2 con nhỏ của anh tử vong. Anh Q. cũng bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể lên đến 85%.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX cấp sơ thẩm buộc Nguyễn Đức Anh bồi thường cho gia đình các nạn nhân tổng cộng hơn 1,1 tỷ đồng.

Bị cáo mặc áo xanh tại phiên tòa, bên cạnh các cán bộ làm nhiệm vụ bảo vệ.

Một vấn đề được đặt ra là sau khi Nguyễn Đức Anh bị tuyên án tử hình, khi bản án có hiệu lực pháp luật, nếu bị cáo không có khả năng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bồi thường thì gia đình bị cáo có buộc phải trả thay cho con hay không.

Căn cứ Điều 615 Bộ luật Dân sự 2015, những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại trong phạm vi di sản mà họ được hưởng.

Trường hợp Nguyễn Đức Anh bị thi hành án tử hình nhưng có để lại di sản như nhà đất, tiền hoặc tài sản khác thì những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản của người chết trong phạm vi di sản được hưởng. Họ không phải dùng tài sản riêng của mình để thực hiện nghĩa vụ vượt quá phần di sản đó.

Như vậy, nghĩa vụ bồi thường trong vụ án vẫn được thực hiện theo bản án có hiệu lực. Việc bị cáo bị tuyên án tử hình không làm nghĩa vụ bồi thường đương nhiên chấm dứt; nếu còn di sản, nghĩa vụ này được thực hiện trong phạm vi di sản theo quy định của pháp luật về thừa kế.

Theo cáo trạng, Nguyễn Đức Anh từng có quan hệ tình cảm với một cô gái 17 tuổi ở xã Bình Minh (TP Đồng Nai). Sau khi hai người chia tay, Đức Anh nảy sinh ý định trả thù.

Đêm 2/9, sau khi uống rượu cùng bạn, Đức Anh nhiều lần tìm đến nhà bạn gái cũ. Khoảng 0 giờ ngày 3/9, Đức Anh mang theo 2 con dao, trèo qua mái nhà hàng xóm để tìm cách đột nhập nhưng bị cha cô gái phát hiện, đuổi về.

Sau đó, Nguyễn Đức Anh trèo sang nhà anh N.V.Q. liền kề nhà bạn gái cũ rồi đột nhập vào bên trong. Tại đây, đối tượng dùng dao tấn công anh Q. Trong lúc chống trả, anh Q. khiến Nguyễn Đức Anh bị thương.

Tuy nhiên, Nguyễn Đức Anh tiếp tục truy đuổi anh Q. ra khu vực đường phía trước nhà và dùng dao đâm nhiều lần. Anh Q. bị thương nặng, với tỷ lệ tổn thương cơ thể được xác định 76%.

Sau khi gây thương tích cho anh Q., Nguyễn Đức Anh quay vào nhà, tiếp tục dùng dao tấn công các thành viên còn lại. Hậu quả, chị H.T.M. (vợ anh Q.), cháu N.N.H. (sinh năm 2025) và cháu N.T.H. (sinh năm 2015, cùng là con anh Q.) tử vong.

Ngay sau khi gây án, Nguyễn Đức Anh bị lực lượng Công an TP Đồng Nai bắt giữ tại hiện trường.

Bị cáo mặc áo xanh đứng tại vị trí xét hỏi trong phiên tòa.

Toàn cảnh phiên tòa với sự tham dự của lực lượng bảo vệ phiên tòa và đại diện gia đình người bị hại.

Từ vụ án này cũng đặt ra trách nhiệm đối với những người tham gia truyền thông và mạng xã hội. Thông tin về tội phạm cần được phản ánh khách quan, đầy đủ, có trách nhiệm, không khai thác quá mức đời tư hay những biểu hiện cảm xúc của người gây án gây phản cảm, tác động tiêu cực. Những câu chuyện về nạn nhân, về quyền được bảo vệ và những bài học phòng ngừa bạo lực cần được đặt ở vị trí đúng mức.