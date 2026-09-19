Đối tượng buôn ma túy sa lưới

Đối tượng Lê Hà Thu Thảo.

Tiến hành test nhanh, cơ quan Công an phát hiện Thảo dương tính với chất ma túy. Qua làm việc, Thảo khai tang vật thu giữ là ma tuý “đá” do đối tượng mua về để bán lại cho những “con nghiện” nhằm kiếm lợi nhuận. Ngày 18-9, Công an xã Vu Gia cho biết, đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Lê Hà Thu Thảo về hành vi: “Mua bán trái phép chất ma túy”.