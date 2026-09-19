Khởi tố vụ vận chuyển hơn 1.200 iPhone qua biên giới

Theo thông tin từ Công an TP Quảng Ninh, đêm 29/8/2026, tại khu vực Trạm thu phí cao tốc Hải Phòng - Móng Cái, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, bắt quả tang Hứa Văn Ngọc (SN 1984, trú tại phường Móng Cái 1, Quảng Ninh) đang vận chuyển số lượng lớn điện thoại di động không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Hứa Văn Ngọc (áo tím than) cùng số iPhone bị lực lượng chức năng thu giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1.217 chiếc điện thoại iPhone đã qua sử dụng, tổng trị giá hơn 9 tỷ đồng.

Làm việc với cơ quan Công an, Hứa Văn Ngọc khai được thuê vận chuyển số điện thoại trên từ Trung Quốc về Việt Nam với tiền công 80.000 đồng/chiếc.

Để thực hiện việc vận chuyển, Ngọc thuê Lê Văn Thông (SN 1984, trú tại xã Hải Sơn, Quảng Ninh). Sau đó, Thông tiếp tục chỉ đạo một nhóm gồm 5 người trực tiếp bốc vác, vận chuyển số hàng qua khu vực bờ sông biên giới trước khi đưa vào nội địa.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 11/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” theo Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.