Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 30 năm lẩn trốn

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Vĩnh Long, Phòng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh đã bắt giữ Trần Hoàng Minh (SN 1958, ngụ xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long), đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, sau 30 năm lẩn trốn.

Theo hồ sơ, năm 1987, Trần Hoàng Minh bị TAND tỉnh Hậu Giang tuyên án 10 năm tù về 3 tội: trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa, trộm cắp tài sản công dân và trốn khỏi nơi giam.

Đối tượng Trần Hoàng Minh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long.

Trong quá trình chấp hành án, năm 1990 phạm nhân bỏ trốn khỏi nơi giam. Trong thời gian lẩn trốn, đối tượng tiếp tục thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản, liên tục thay đổi nơi cư trú, di chuyển qua nhiều địa bàn ở các tỉnh miền Tây và khu vực Đông Nam Bộ, đồng thời thay đổi tên, họ nhằm che giấu danh tính.

Sau thời gian kiên trì xác minh, truy tìm, Phòng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp đã bắt giữ Trần Hoàng Minh vào lúc 16h30 ngày 16/9, tại ấp Hiệp Quới, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp.

Việc bắt giữ Trần Hoàng Minh sau 30 năm lẩn trốn là kết quả của quá trình kiên trì xác minh, truy tìm của lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long và hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó tiếp tục khẳng định tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, không để các đối tượng lợi dụng thời gian, địa bàn và thủ đoạn che giấu để trốn tránh trách nhiệm pháp lý; góp phần giữ vững kỷ cương, pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.