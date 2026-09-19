Clip gỡ loạt bẫy kẹp nguy hiểm 'săn' chim trời được nguỵ trang giữa ruộng ở Huế

Clip gỡ loạt bẫy kẹp nguy hiểm 'săn' chim trời được nguỵ trang giữa ruộng ở Huế. Nguồn: Kiểm lâm cung cấp.

Trong ngày 18/9, Hạt Kiểm lâm khu vực Nam Sông Hương vừa phối hợp với Công an xã Phú Vang kiểm tra, tháo gỡ 47 bẫy kẹp được cài đặt trên các cánh đồng để săn bắt chim hoang dã.

Theo lực lượng kiểm lâm, bẫy được đặt giữa ruộng, phía trên ngụy trang bằng cây cỏ, tạo thành điểm đậu giả. Khi chim, cò đáp xuống, chân chạm vào bộ phận kích hoạt khiến bẫy bật lên và kẹp chặt.

Loại bẫy này cũng tiềm ẩn nguy hiểm đối với người dân. Tại các cánh đồng, người dân thường đi bắt ốc, bắt cá vào ban đêm nên khó phát hiện bẫy được cài sẵn.

Theo lãnh đạo Hạt Kiểm lâm khu vực Nam Sông Hương, khi vô tình giẫm phải, bẫy có thể bật lên với lực mạnh và kẹp vào chân. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng dùng một đoạn sào tác động thử, bẫy bung lên rất mạnh.

Lực lượng chức năng tiêu hủy bẫy chim trời. Ảnh: Kiểm lâm cung cấp.

Ông Lê Ngọc Tuấn, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Huế cho biết, hiện nay đang bước vào thời kỳ các loài chim hoang dã, chim di cư xuất hiện, do đó lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, tháo gỡ bẫy và xử lý vi phạm.

Bên cạnh kiểm tra thực địa, lực lượng chức năng kiểm tra tại các chợ, nhà hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh, điểm thu gom. Đồng thời, tăng cường giám sát không gian mạng để phát hiện, phối hợp xử lý vi phạm về quảng cáo, mua bán động vật hoang dã trái pháp luật.