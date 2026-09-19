Bắt tạm giam 'con nghiện' tái nghiện

Đối tượng Phong bị khởi tố, bắt tạm giam.

Trước hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của Phong, Công an phường Hòa Xuân đã tiến hành các biện pháp xác minh, thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ và đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 17-9, Công an phường Hòa Xuân đã thi hành các quyết định của Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng về việc khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phan Hồng Phong về hành vi: “Sử dụng trái phép chất ma túy”.