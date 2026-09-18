Gia đình hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên thông báo tin buồn

Chiều 18/9, vợ chồng bà Phạm Kim Dung và đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ thông tin buồn của gia đình Hoa hậu Thùy Tiên. Trong những hình ảnh được đăng tải, ông Nguyễn Thúc Ti Ti – bố của Nguyễn Thúc Thùy Tiên – xuất hiện với vẻ mặt buồn bã, đội khăn tang trắng.

Bà Phạm Kim Dung và đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã trực tiếp đến viếng, gửi lời chia buồn tới gia đình. Trên mạng xã hội, bà Phạm Kim Dung viết: “Xin chia buồn cùng gia đình. Cầu mong Ông an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng”.

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm. Nhiều người để lại lời chia buồn, động viên và mong gia đình Thùy Tiên sớm vượt qua mất mát.

Thùy Tiên hiện vẫn đang trong thời gian chấp hành án tù 2 năm. Đến thời điểm hiện tại, chưa có thông tin mới được công bố liên quan đến cô.

Thời gian qua, các thành viên trong gia đình Thùy Tiên khá kín tiếng. Trước đây, mẹ nàng hậu từng nhiều lần lên tiếng trước những bình luận trái chiều hướng đến con gái. Tuy nhiên, thời gian gần đây, bà ít xuất hiện và tương tác công khai trên mạng xã hội. Những chia sẻ về cuộc sống của Thùy Tiên cũng không còn được cập nhật thường xuyên.

Trong khi đó, bố Thùy Tiên vốn ít xuất hiện trước truyền thông và hiếm khi chia sẻ chuyện đời tư trên mạng xã hội. Sau khi con gái vướng ồn ào, ông càng giữ thái độ im lặng và hạn chế xuất hiện trước công chúng. Trang cá nhân của ông cũng không có nhiều cập nhật trong thời gian dài.