Trưa 19/9, ông Dư Thanh Hưng, Chủ tịch UBND xã Long Khánh (tỉnh Đồng Tháp), cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai cha con bị điện giật, mất tích trên sông.

“Thi thể bé trai được tìm thấy vào sáng cùng ngày. Đến 11h trưa cùng ngày, thi thể người cha cũng được lực lượng chức năng tìm thấy”, Chủ tịch UBND xã Long Khánh thông tin.

Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình an táng. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã tổ chức đoàn đến gia đình động viên, thăm hỏi và trao hỗ trợ số tiền 20 triệu đồng cho gia đình người bị nạn.

Cấp ủy, chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho gia đình.

Như Báo CAND Online đã thông tin, tối 18/9, Công an xã Long Khánh nhận được tin báo về việc có hai người do bị điện giật ngã xuống sông mất tích xảy ra tại cụm bè cá trên sông thuộc ấp Long Châu.

Hai người mất tích được xác định là N.V.H. (SN 1985) và con trai là N.N.H. (SN 2014). Thời điểm xảy ra sự việc, trên bè cá có nhiều người, gồm: ông H. cùng vợ là N.T.H. và con trai.

Sau bữa cơm, ông H. phát hiện con trai bị điện giật nên nắm lấy tay, dẫn đến cùng bị điện giật. Người vợ thấy vậy nên rút điện, qua bè cá liền kề kêu cứu và cũng bị điện giật. Hai người khác có mặt tại cụm bè cá đã hỗ trợ, tích cực cứu chị H. và ngắt cầu dao tổng.

Sau sự việc, anh H. cùng con trai mất tích dưới sông. Chị H. và hai người có mặt tại cụm bè cá đã thoát nạn. Ngay trong đêm, Công an xã Long Khánh tích cực phối hợp với lực lượng cứu hộ triển khai công tác tìm kiếm người bị nạn.