Uzbekistan mang tới tin vui cho U23 Việt Nam

U23 Uzbekistan giành chiến thắng trước U23 Kuwait.

U23 Uzbekistan tiếp tục thể hiện sức mạnh tại bảng C khi vượt qua U23 Kuwait với tỷ số 2-0 ở lượt trận thứ hai. Kết quả mang đến tín hiệu tích cực cho U23 Việt Nam trước trận quyết định với chính U23 Uzbekistan.

Uzbekistan nhập cuộc chủ động và nhanh chóng tạo sức ép. Phút thứ 6, Bakhromov Sardorbek tung cú sút đẹp mắt từ ngoài vùng cấm, mở tỷ số cho đội bóng Trung Á.

Kuwait nỗ lực đáp trả nhưng không tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng. Ngược lại, Uzbekistan liên tục đặt hàng thủ đối phương vào tình trạng báo động. Phút 29, Bakhromov đưa bóng trúng xà ngang trước khi Sardorbek Bakhromov tiếp tục tạo dấu ấn.

Đến phút 36, Bakhromov hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm xuyên qua hai chân thủ môn Kuwait, nâng tỷ số lên 2-0. Bước ngoặt xuất hiện ngay đầu hiệp hai. Phút 48, Fayzullaev Ruziboy nhận thẻ vàng thứ hai và khiến Uzbekistan chỉ còn 10 người.

Kuwait lập tức dâng cao. Đội bóng Tây Á có cơ hội rút ngắn cách biệt nhưng Alsanousi Humoud lại đánh đầu đưa bóng tìm đến cột dọc ở phút 52. Uzbekistan sau đó chủ động chơi chắc chắn và bảo toàn thành công lợi thế.

Chiến thắng giúp Uzbekistan có 6 điểm sau hai lượt trận và sớm giành quyền đi tiếp. Trong khi đó, U23 Việt Nam đang có 4 điểm, đứng thứ hai với hiệu số +2. Kuwait có 1 điểm với hiệu số -2, còn Philippines chưa có điểm nào.

Kết quả giúp U23 Việt Nam nắm lợi thế đáng kể trước lượt trận cuối. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chỉ cần tập trung cho cuộc đối đầu Uzbekistan vào ngày 22/9, thay vì phải chờ đợi kết quả từ trận đấu còn lại.

Nếu giành thêm điểm trước Uzbekistan, U23 Việt Nam sẽ có cơ hội lớn bảo vệ vị trí thứ hai và tiến vào tứ kết ASIAD 2026.

Thứ hạng tạm thời ở bảng C sau 2 lượt trận.

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