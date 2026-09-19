Quy định về thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu trong Viện kiểm sát nhân dân

Việc ban hành Thông tư được căn cứ vào Luật Tổ chức VKSND số 63/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 82/2025/QH15; Luật Lưu trữ số 33/2024/QH15; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; đồng thời, trên cơ sở đề nghị của Chánh Văn phòng VKSND tối cao.

Theo đó, Thông tư này quy định thời hạn lưu trữ đối với hồ sơ, tài liệu giấy, tài liệu điện tử và vật mang tin khác hình thành trong lĩnh vực hoạt động của VKSND.

Thông tư này không quy định thời hạn lưu trữ đối với hồ sơ, tài liệu của Viện kiểm sát quân sự.

VKSND tối cao dự Hội nghị phổ biến Luật Lưu trữ 2024 và các văn bản quy định chi tiết Luật. (Ảnh minh hoạ)

Thông tư này áp dụng đối với VKSND tối cao, VKSND cấp tỉnh, VKSND khu vực, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các VKSND và cá nhân, tổ chức có liên quan.

Về hồ sơ, tài liệu và thời hạn lưu trữ trong VKSND, Thông tư nêu rõ, hồ sơ, tài liệu trong VKSND gồm: Nhóm A. Hồ sơ, tài liệu chung; Nhóm B. Hồ sơ, tài liệu nghiệp vụ.

Thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu chuyên ngành của VKSND thực hiện theo Quy định về thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu trong VKSND ban hành kèm theo Thông tư này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

Trường hợp pháp luật có quy định khác về nội dung, thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu của VKSND thì áp dụng theo quy định đó.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 18/9/2026. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các quy định, hướng dẫn về thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu trong VKSND do Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành hết hiệu lực.

Đối với hồ sơ, tài liệu đã được thành lập Hội đồng xác định giá trị tài liệu trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo thời hạn lưu trữ đã được xác định.

Về tổ chức thực hiện, Thông tư nêu rõ: Chánh Văn phòng VKSND tối cao, Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND các cấp, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị, VKSND, cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về VKSND tối cao (qua Văn phòng) để được hướng dẫn, giải quyết.