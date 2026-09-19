Cướp điện thoại để tìm lời giải cho cơn ghen

Cơn ghen bắt đầu từ màn hình camera

Ghen tuông đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ, một ánh nhìn, một cuộc gặp hay một nghi ngờ chưa kịp tìm lời giải. Nhưng khi sự nghi ngờ được giải quyết bằng nóng giận và bạo lực, ranh giới từ một mâu thuẫn đời thường đến hành vi phạm pháp có thể bị bước qua chỉ trong phút chốc.

Quang cảnh phiên tòa.

Ngày 18/9, tại phòng xử án TAND khu vực 7 - Cần Thơ, câu chuyện của Phạm Thị Xuyến (SN 1979, ngụ xã Tân Long, TP Cần Thơ) được nhắc lại từ một buổi tối hơn một năm trước. Ngồi phía dưới là bà V.T.L., người phụ nữ từng bị Xuyến nghi ngờ có quan hệ tình cảm với chồng mình, cũng là bị hại trong vụ án đã đưa Xuyến đến trước bục khai báo với tội danh “Cướp tài sản”.

Xuyến và bà L. vốn không phải những người xa lạ. Cả hai cùng sinh sống tại xã Tân Long, giữa hai gia đình còn có quan hệ họ hàng khi chồng Xuyến và chồng bà L. là anh em cô cậu ruột. Thế nhưng, từ lúc nào đó, sự nghi ngờ đã len vào mối quan hệ vốn gần gũi ấy khi Xuyến cho rằng bà L. có tình cảm với chồng mình.

Tối 15/7/2025, Xuyến đang rửa chén thuê cho một đám cưới thì mở điện thoại kết nối với camera tại tiệm tạp hóa, nơi chồng đang trông coi giúp con dâu. Khoảng 20 giờ, qua màn hình, Xuyến thấy chồng mình đang ở tiệm thì tắt đèn. Điều này khiến những nghi ngờ trước đó trỗi dậy, thôi thúc người phụ nữ bỏ công việc đang làm để trở về kiểm tra.

Đến nơi, Xuyến nhìn thấy bà L. từ trong tiệm tạp hóa đi ra. Chưa biết thực hư câu chuyện phía sau thế nào, Xuyến gọi mẹ chồng là bà Trần Thị Út đi cùng rồi chạy xe đến nhà bà L. với ý định nói chuyện cho ra lẽ.

Nhìn thấy bà L. đang đi bộ về nhà, Xuyến chạy xe vượt lên phía trước rồi dừng lại, sau đó tiến đến nắm tóc, hỏi vì sao bà L. đến tiệm tạp hóa vào ban đêm và dùng tay đánh vào vùng mặt, đầu người phụ nữ.

Bị đánh, bà L. ngã quỵ xuống đường. Lúc này, nhìn thấy chiếc điện thoại trong túi quần của bà L. nhô ra, Xuyến vẫn giữ tóc người phụ nữ, đồng thời lấy điện thoại đưa cho mẹ chồng cầm rồi mới buông bà L. ra.

Chính chiếc điện thoại được lấy đi trong những phút nóng giận ấy đã khiến câu chuyện của một cơn ghen không còn dừng lại ở mâu thuẫn giữa những người quen biết.

Đi tìm lời giải trong chiếc điện thoại

Rời khỏi nơi xảy ra sự việc, Xuyến chạy đến nhà bà L., gặp chồng bà này để nói về điều mình đang nghi ngờ. Sau cuộc nói chuyện, Xuyến trở về nhà, nhận lại chiếc điện thoại từ mẹ chồng rồi mở máy kiểm tra các tin nhắn, mong tìm thấy một điều gì đó có thể giải đáp cho những nghi vấn đã khiến mình nổi giận.

Nhưng chiếc điện thoại không có nội dung như Xuyến nghĩ. Không tìm được lời giải cho sự nghi ngờ, Xuyến tắt nguồn, để điện thoại dưới sàn nhà rồi quay lại đám cưới tiếp tục công việc rửa chén còn dang dở. Với Xuyến, cơn nóng giận của đêm hôm ấy có thể đã qua, nhưng hành vi vừa xảy ra trên đường thì không thể kết thúc đơn giản như vậy.

Ngày hôm sau, bà L. đến Công an xã Tân Long trình báo việc bị đánh và lấy điện thoại. Khi được mời làm việc, Xuyến giao nộp lại tài sản.

Tại phiên tòa, Xuyến thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Người phụ nữ từng bị Xuyến đánh cũng có mặt, nhưng sau hơn một năm kể từ ngày xảy ra sự việc, mâu thuẫn giữa hai bên phần nào đã được hóa giải. Xuyến đã bồi thường 2 triệu đồng, còn bà L. làm đơn bãi nại, không yêu cầu bồi thường thêm và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Điều khiến vụ án trở nên đặc biệt nằm ở chính mục đích của chiếc điện thoại được lấy đi. Xuyến không có ý định chiếm đoạt tài sản từ trước, cũng không lấy điện thoại để bán hay sử dụng cho mình, mà muốn kiểm tra những tin nhắn liên quan đến điều đang nghi ngờ. Tuy nhiên, khi sự nóng giận đã được thể hiện bằng hành vi dùng vũ lực rồi lấy tài sản của người khác, mục đích ban đầu ấy không thể làm thay đổi bản chất pháp lý của hành vi.

HĐXX xác định việc Xuyến đánh bà L. rồi lấy chiếc điện thoại đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cướp tài sản”. Dẫu vậy, khi cân nhắc hình phạt, chính HĐXX cũng nhìn nhận hành vi của bị cáo là “do nhất thời bộc phát chứ không có ý thức chiếm đoạt tài sản từ trước”.

Khi cơn ghen đã qua

Trước bục khai báo, Xuyến giờ đây phải đối diện với hậu quả của vài phút không làm chủ được cảm xúc. Những nghi ngờ từng khiến người phụ nữ bỏ dở công việc, trở về giữa đêm rồi tìm đến bà L. cuối cùng vẫn không được chứng minh bằng những tin nhắn mà Xuyến cố tìm kiếm, trong khi hành vi đánh người và lấy điện thoại đã trở thành căn cứ để pháp luật xem xét trách nhiệm hình sự.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Xuyến 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm về tội “Cướp tài sản”.

Rời phòng xử án, điều khiến người ta suy ngẫm không còn là đúng - sai trong một mối quan hệ tình cảm, mà là cách con người ứng xử khi lòng tin bị lung lay. Bởi nghi ngờ có thể đúng, cũng có thể sai, nhưng nếu để ghen tuông dẫn dắt hành động thì tổn thương rất dễ nối tiếp tổn thương, còn người muốn đi tìm câu trả lời đôi khi lại tự đẩy mình sang một ngã rẽ khác.

Trong đời sống vợ chồng, có những khúc mắc cần một lời giải thích, có những rạn nứt cần thời gian để hàn gắn, cũng có những mối quan hệ buộc phải học cách chấp nhận và buông bỏ. Dù lựa chọn thế nào, bạo lực chưa bao giờ là cách để giữ một người ở lại hay tìm kiếm sự thật.

Sau cùng, có lẽ điều đáng tiếc nhất không phải là một cơn ghen đã xảy ra, mà là trong khoảnh khắc ấy, người ta đã không kịp dừng lại. Bởi nhiều khi, chỉ cần chậm lại một chút trước nóng giận, một câu chuyện gia đình có thể vẫn chỉ là chuyện gia đình, thay vì phải tìm lời kết ở chốn pháp đình.