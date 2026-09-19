Ý: Học sinh 13 tuổi đâm giáo viên 66 tuổi rồi cố phát trực tiếp bị bắt giữ

Vụ việc xảy ra tại trường trung học Giovanni Verga ở Rome. Theo truyền thông địa phương, học sinh 13 tuổi đã xịt hơi cay vào giáo viên Isabella Marsilio, 66 tuổi, trước khi dùng dao tấn công bà ngay trong lớp học.

Đáng chú ý, thiếu niên này được cho là đã đội một chiếc mũ bảo hiểm có gắn điện thoại di động, giống như một thiết bị quay, để ghi lại vụ tấn công.

Một học sinh 13 tuổi đã xịt hơi cay vào giáo viên của mình trước khi đâm cô ấy và cố gắng phát trực tiếp vụ tấn công tại một trường học ở Rome. Ảnh: Francesco Fotia/AGF/Shutterstock

Học sinh 13 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ

Theo các báo cáo, học sinh này cố gắng quay và phát trực tiếp vụ tấn công lên Telegram. Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu cậu bé có thực sự phát được đoạn video trực tiếp hay không.

Hãng tin ANSA cho biết một người bạn cùng lớp đã dũng cảm lao vào khống chế thiếu niên đang cầm dao tấn công giáo viên. Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ học sinh 13 tuổi này và đưa em đến đồn cảnh sát cùng với bố mẹ.

Hiệu trưởng Wanda Giacomini cho biết nghi phạm trước đây "luôn là một thanh niên điềm tĩnh" và không có vấn đề về hành vi được biết đến tại trường. Tuy nhiên, theo một số báo cáo chưa được xác nhận cho rằng thiếu niên này đã truy cập những "trang web bạo lực" trước khi xảy ra vụ tấn công.

Ảnh: ipa-agency.net/Shutterstock

Theo chính quyền địa phương, cô Isabella Marsilio không bị thương nặng nhưng đã trải qua cú sốc lớn sau vụ tấn công. Marsilio chỉ còn khoảng một năm nữa là nghỉ hưu trước khi bị tấn công ngay trong lớp học.

Bạn học nói nghi phạm bất mãn vì điểm tiếng Anh

Một số bạn cùng lớp cho rằng học sinh 13 tuổi đã trượt môn tiếng Anh và đổ lỗi cho giáo viên về điểm số của mình.

"Cậu ta làm vậy vì bị điểm kém và ghét cô ấy", một số học sinh nói với phóng viên bên ngoài trường.

Theo lời các bạn cùng lớp, ngay trước giờ học, thiếu niên này đã đội chiếc mũ bảo hiểm có gắn camera để quay lại cảnh hỗn loạn và tìm cách phát trực tiếp lên Telegram. Những thông tin về động cơ của vụ tấn công hiện vẫn cần được cơ quan chức năng điều tra và xác minh.

Vụ tấn công cũng làm dấy lên những cảnh báo mới về tình trạng bạo lực trong trường học tại Italy.