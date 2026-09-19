Kiểm toán chỉ ra nhiều sai sót trong quản lý thuế tại Tây Ninh

Quang cảnh hội nghị công bố Quyết định kiểm toán tại tỉnh Tây Ninh.

Ngày 18/9/2026, Kiểm toán nhà nước công khai kết quả kiểm toán ngân sách địa phương năm 2025 và chuyên đề công tác thanh tra, kiểm tra thuế; miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế; hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) giai đoạn 2023 - 2025 tại tỉnh Tây Ninh.

Kết quả kiểm toán chỉ ra nhiều tồn tại trong công tác quản lý thu nội địa, thuế xuất nhập khẩu, hoàn thuế GTGT và thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế. Tổng số tiền Kiểm toán nhà nước kiến nghị xử lý qua cuộc kiểm toán là 2.845,674 tỉ đồng.

Trong đó, kiến nghị xử lý tài chính 1.514,536 tỉ đồng, gồm tăng thu ngân sách 128,477 tỉ đồng và thu hồi, giảm chi ngân sách 1.386,059 tỉ đồng. Ngoài ra, Kiểm toán nhà nước kiến nghị giảm lỗ 633,306 tỉ đồng và các kiến nghị khác với tổng số tiền 697,832 tỉ đồng.

Đây là tổng hợp kết quả kiểm toán nhiều nội dung ngân sách, tài chính của địa phương, không phải số tiền thuế phải truy thu.

Đáng chú ý, qua kiểm toán công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, Kiểm toán nhà nước phát hiện 11 doanh nghiệp xác định chi phí lãi vay được trừ chưa đúng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 16 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 5/11/2020. Sai sót này dẫn đến kê khai thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 14,187 tỉ đồng, đồng thời phải điều chỉnh giảm lỗ 632,742 tỉ đồng.

Trong lĩnh vực hoàn thuế GTGT, Kiểm toán nhà nước xác định khoản thuế đã hoàn đối với các chi phí phát sinh trước khi được cấp giấy phép xây dựng có số tiền phải thu hồi là 42,105 tỉ đồng. Bên cạnh đó, một trường hợp không đủ điều kiện hoàn thuế đối với kỳ kê khai từ tháng 1/2023 đến tháng 9/2023 do không phát sinh doanh thu xuất khẩu, dẫn đến số thuế đã hoàn phải thu hồi thêm 147 triệu đồng.

Đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất không gắn với tài sản trên đất và chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất, kết quả kiểm toán ghi nhận 1.756 trường hợp thu thừa thuế thu nhập cá nhân với số tiền 9,855 tỉ đồng; 60 trường hợp thu thiếu 134 triệu đồng do xác định chưa đúng thu nhập chịu thuế.

Ở một nhóm sai sót khác liên quan đến xác định giá trị tính thuế, có 910 trường hợp thu thừa thuế thu nhập cá nhân với số tiền 4,975 tỉ đồng và 55 trường hợp thu thiếu 36 triệu đồng. Như vậy, những sai sót được phát hiện không chỉ dẫn đến nguy cơ thất thu ngân sách mà còn có các trường hợp người nộp thuế đã nộp thừa.

Trong lĩnh vực thương mại điện tử, qua rà soát, đối chiếu, Kiểm toán nhà nước phát hiện 2 cá nhân bán hàng hóa qua Internet nhưng chưa thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định.

Công tác quản lý tiền thuê đất cũng còn tồn tại trường hợp đã hết thời gian ổn định 10 năm nhưng cơ quan thuế chưa điều chỉnh đơn giá thuê đất; đồng thời chậm ban hành thông báo thu tiền thuê đất hằng năm.

Đối với việc miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế, kết quả kiểm toán chỉ ra trường hợp doanh nghiệp chuyển lỗ, áp dụng và kê khai ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp chưa đúng; kê khai hưởng ưu đãi vượt thời gian quy định; giảm thuế GTGT 2% và gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT không đúng đối tượng. Đáng chú ý, có người nộp thuế chưa nộp đủ số thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi hết thời hạn gia hạn nhưng Thuế cơ sở 8 chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định.

Ở lĩnh vực hải quan, Kiểm toán nhà nước phát hiện 12 trường hợp áp mã số, thuế suất hàng hóa chưa đúng quy định, với số thuế phải truy thu 2,356 tỉ đồng. Ngược lại, một trường hợp áp mã số, thuế suất chưa đúng dẫn đến số thuế phải hoàn trả cho người nộp thuế là 2,064 tỉ đồng. Ngoài ra, có 35 tờ khai nhập khẩu áp dụng thuế suất GTGT 8% không đúng quy định, với số thuế khai sai 1,642 tỉ đồng.

Kiểm toán nhà nước cũng ghi nhận 13 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trích dẫn căn cứ luật, nghị định chưa đúng quy định; cùng với đó, Hải quan cửa khẩu quốc tế Long An có trường hợp lập biên bản vi phạm hành chính quá thời hạn từ 2 đến 5 ngày, kể từ khi phát hiện vi phạm.