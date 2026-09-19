Phát hiện một lượng lớn thuốc nổ và amoni nitrat trên phà ở Philippines

Theo thông báo của lực lượng tuần tra bờ biển, số hàng này cùng với các vật dụng dùng để kích nổ được phát hiện hôm 13/9. Chúng được giấu bên trong 2 chiếc xe tải đỗ trên một chiếc phà chở cả hành khách lẫn hàng hóa. Lô hàng này đã bị "khai báo sai quy định".

Hiện Cảnh sát Quốc gia Philippines đang quản lý số hàng trên và tiến hành điều tra vụ việc.

Thông báo cho biết thêm một sĩ quan bảo vệ bờ biển phụ trách an toàn cảng đã bị "đình chỉ công tác để đảm bảo quá trình điều tra diễn ra khách quan".

Chiếc phà cháy rụi ở ngoài khơi tỉnh Palawan, Philippines, ngày 9/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Vụ việc trên diễn ra sau một loạt vụ tai nạn phà gây chết người tại Philippines. Ngày 9/9, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát dữ dội sau tiếng nổ tại khoang chứa hàng của chiếc phà M/V June Aster khi di chuyển ở gần khu nghỉ dưỡng Coron, tỉnh Palawan, khiến hàng chục hành khách thiệt mạng. Trước đó, hồi đầu năm nay, một chiếc phà ba tầng chở hơn 340 người đã bị chìm ở vùng biển phía Nam Philippines, làm ít nhất 52 người thiệt mạng.

Amoni nitrat là một loại hóa chất thường dùng làm phân bón, vốn an toàn nếu được bảo quản đúng cách, nhưng có thể gây ra hậu quả thảm khốc nếu bị xử lý sai quy trình hoặc trộn lẫn với các chất nổ khác. Năm 2020, một kho chứa 2.750 tấn amoni nitrat bị bỏ quên, đã phát nổ, cướp đi sinh mạng của hơn 220 người và tàn phá nhiều khu vực rộng lớn tại thủ đô Beirut của Liban.