Xét xử 'đầu trò' tổ chức sử dụng ma túy
Sau khi mua được ma túy, Lê Văn Minh (2006, trú phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) đã rủ Nguyễn Thị Ánh Hồng (trú phường Diên Hồng, Gia Lai) và Ngô Bích Ng. (trú tại phường Kon Tum) cùng sử dụng.
Cơ quan chức năng xác định, hành vi của Minh đã lôi kéo 2 người sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có người chưa thành niên, vì tại thời điểm xảy ra vụ việc, Ng. mới hơn 16 tuổi 1 tháng. Ngày 18-9, TAND khu vực 7 - Quảng Ngãi cho biết, đã tuyên xử bị cáo Lê Văn Minh 8 năm tù về tội: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/xet-xu-dau-tro-to-chuc-su-dung-ma-tuy-post358173.html