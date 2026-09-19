Xét xử 'đầu trò' tổ chức sử dụng ma túy

Phiên tòa xét xử bị cáo Minh.

Cơ quan chức năng xác định, hành vi của Minh đã lôi kéo 2 người sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có người chưa thành niên, vì tại thời điểm xảy ra vụ việc, Ng. mới hơn 16 tuổi 1 tháng. Ngày 18-9, TAND khu vực 7 - Quảng Ngãi cho biết, đã tuyên xử bị cáo Lê Văn Minh 8 năm tù về tội: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.