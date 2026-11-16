Đổi mới phục vụ Nhân dân

Từng bước làm quen công nghệ

Thời gian qua, UBND phường Quảng Trị đã tập trung nâng cao hiệu quả Kiosk dịch vụ công và tuyên truyền 12 thủ tục hành chính (TTHC) thí điểm. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) của phường, thiết bị thông minh tích hợp đọc căn cước công dân gắn chíp được bố trí thuận tiện. Thay vì làm hộ, công chức kiên trì hướng dẫn bà con tự nộp hồ sơ.

Với nguyên tắc “cán bộ hướng dẫn-người dân trực tiếp thao tác-hỗ trợ đúng lúc-không làm thay”, Trung tâm PVHCC phường giúp bà con từng bước hình thành kỹ năng số. Trong đợt cao điểm từ ngày 1/10 đến 25/10/2026, toàn phường ghi nhận 319 lượt người dân thực hiện TTHC trên Kiosk. Trong đó, có 223 lượt được công chức hỗ trợ kỹ thuật và 96 lượt người dân đã tự thao tác hoàn chỉnh hồ sơ.

Trực tiếp trải nghiệm thiết bị mới, anh Đoàn Quốc Nam, ở khu phố 6, phường Quảng Trị chia sẻ: “Lúc đầu thấy máy móc hiện đại tôi rất ngại vì lo mình làm sai. Tuy nhiên, được cán bộ trung tâm hỗ trợ nhiệt tình, tôi tự tay quét mã căn cước công dân, nhập thông tin và nộp thành công hồ sơ đăng ký kết hôn. Thao tác trên máy khá dễ hiểu, các bước rõ ràng. Lần sau đến làm thủ tục khác tôi hoàn toàn có thể tự thực hiện”.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Quảng Trị tập trung xử lý và số hóa hồ sơ cho người dân - Ảnh: K.S

Ghi nhận tại bộ phận tiếp nhận của trung tâm cho thấy, toàn bộ hồ sơ thuộc lĩnh vực tư pháp và tài chính nộp qua Kiosk trong đợt cao điểm vừa qua đều bảo đảm đúng quy trình, thành phần giấy tờ theo quy định, không phát sinh thêm thủ tục ngoài danh mục. Kết quả này bước đầu xóa bỏ tâm lý e ngại công nghệ, giúp bà con chủ động hơn khi giải quyết công việc cá nhân.

Giám đốc Trung tâm PVHCC phường Quảng Trị Trần Thị Minh Phúc cho hay: “Thời gian qua, chúng tôi tập trung hướng dẫn người dân khai thác các TTHC thí điểm trên Kiosk. Mô hình giúp người dân chuyển dần từ thói quen nhờ làm hộ sang tự thao tác. Khi người dân nắm rõ các bước đăng nhập, quét tài liệu và kê khai thông tin, việc nộp hồ sơ trực tuyến trở nên đơn giản, tiết kiệm thời gian cho cả người dân lẫn cơ quan nhà nước.

Hình thành thói quen công dân số

Nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ của phường Quảng Trị được thể hiện rõ qua bộ chỉ số CCHC. Trong 10 tháng năm 2026, Trung tâm PVHCC phường đã tiếp nhận hơn 13.487 hồ sơ TTHC, tỉ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 96,86%. Tỉ lệ số hóa hồ sơ đầu vào và kết quả giải quyết đều đạt 100%.

Địa phương cũng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho 390 thủ tục, đồng thời xử lý trực tuyến toàn bộ hồ sơ phát sinh, bảo đảm 100% thủ tục được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Tỉ lệ hài lòng của người dân đối với dịch vụ công trực tuyến đạt mức tối đa.

Trên thực tế, mặc dù đã đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng việc đưa Kiosk dịch vụ công vào vận hành ở phường Quảng Trị vẫn gặp một số khó khăn. Một bộ phận người cao tuổi, người ít sử dụng điện thoại thông minh còn lúng túng khi thao tác trên màn hình cảm ứng. Đường truyền kết nối hệ thống đôi lúc phát sinh lỗi kỹ thuật nhỏ hoặc thiết bị xác thực tài khoản định danh chưa nhận diện nhanh. Bên cạnh đó, việc phường mới được trang bị 1 Kiosk trong khi công chức phải kiêm nhiệm nhiều phần việc cũng tạo áp lực nhất định.

Để tháo gỡ khó khăn, UBND phường Quảng Trị chủ động triển khai mô hình “Kiosk đồng hành-Công dân số tự phục vụ”. Địa phương phối hợp với Đoàn Thanh niên và Tổ công nghệ số cộng đồng cử lực lượng túc trực tại Kiosk để ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi, người tiếp cận công nghệ chậm, giúp bà con tiếp cận các tiện ích số thuận lợi nhất.

Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Trị Nguyễn Đức Quang cho biết: “UBND phường tiếp tục kiến nghị cấp trên đầu tư nâng cấp đường truyền, hoàn thiện tính năng của Kiosk theo hướng đơn giản, trực quan hơn. Chúng tôi cũng tăng cường tập huấn kỹ năng cho đội ngũ công chức, đẩy mạnh tuyên truyền bằng video hướng dẫn ngắn gọn để người dân dễ hình dung. Mục tiêu dài hạn của phường là xây dựng thói quen tự phục vụ, đưa dịch vụ công trực tuyến trở thành một phần quen thuộc trong đời sống thường ngày của Nhân dân”.