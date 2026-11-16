Megaspeed xác nhận Alice Huang đã rời công ty từ năm 2025

Doanh nhân Trung Quốc Alice Huang. Ảnh: LinkedIn.

Trong tuyên bố gửi CNBC, Megaspeed cho biết: “Bà Alice Huang chính thức rời Megaspeed kể từ ngày 30/8/2025 và hiện không còn giữ bất kỳ vai trò nào tại công ty”. Doanh nghiệp đồng thời nhấn mạnh không bình luận về các vấn đề cá nhân và đời tư của bà Huang.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh những mối liên hệ giữa bà với cựu CEO Nvidia Jensen Huang đang thu hút sự chú ý của giới chức Mỹ vì các quan ngại về an ninh quốc gia.

Megaspeed, công ty điện toán đám mây có trụ sở tại Singapore, là đối tác kinh doanh của Nvidia tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Doanh nghiệp này gần đây trở thành tâm điểm chú ý sau những thông tin cho rằng Jensen Huang có quan hệ ngoài hôn nhân với Alice Huang, cựu lãnh đạo Megaspeed.

Megaspeed cũng bác bỏ những thông tin truyền thông gần đây liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuỗi cung ứng và mạng lưới vận hành toàn cầu của công ty, cho rằng các nhận định này chưa được hỗ trợ bằng bằng chứng có thể kiểm chứng.

Doanh nghiệp cho biết đã thuê một đơn vị tư vấn pháp lý độc lập để tiến hành cuộc rà soát nội bộ toàn diện. Theo Megaspeed, hoạt động kinh doanh của công ty được thực hiện hợp pháp, còn các quy trình kiểm soát vận hành và chuỗi cung ứng được thiết kế nhằm tuân thủ những quy định hiện hành, trong đó có các yêu cầu kiểm soát xuất khẩu của Mỹ và quy định tại từng thị trường mà công ty hoạt động.

Công ty cho biết sẽ tiếp tục xem xét các thông tin báo chí và trao đổi với những bên liên quan khi cần thiết.

Những tuyên bố mới nhất được đưa ra khi Megaspeed đang đối mặt với sự giám sát ngày càng chặt chẽ từ giới chức Mỹ. Tháng 10/2025, New York Times đưa tin công ty bị điều tra về nghi vấn hỗ trợ khách hàng tiếp cận các dòng chip điện toán Nvidia thuộc diện Washington áp đặt hạn chế xuất khẩu.

Lộ video Alice Huang và CEO Nvidia tại nhà hàng nổi tiếng Thông qua vai trò khách hàng của Nvidia, Alice Huang bắt đầu xuất hiện công khai bên cạnh Jensen Huang.

Theo Reuters, đến nay Megaspeed chưa bị xác định vi phạm các quy định này. Trung Quốc cũng bác bỏ cáo buộc liên quan. Trong tuyên bố ngày 16/11, công ty tiếp tục khẳng định các hoạt động và hệ thống kiểm soát chuỗi cung ứng của mình được xây dựng để đáp ứng những yêu cầu pháp lý liên quan.

Megaspeed tự giới thiệu là đối tác kinh doanh chủ chốt của Nvidia trong lĩnh vực dịch vụ điện toán đám mây tại khu vực. Mô hình kinh doanh của công ty cho phép khách hàng thuê năng lực xử lý từ các bộ xử lý đồ họa (GPU) của Nvidia. Đây là loại chip chuyên dụng có khả năng thực hiện đồng thời nhiều phép tính, đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và vận hành các hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Doanh nghiệp có văn phòng tại Singapore và Indonesia. Theo nhóm nghiên cứu C4ADS có trụ sở tại Washington, dựa trên hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Alice Huang trở thành cổ đông kiểm soát của Megaspeed vào tháng 3/2023.

Reuters cho biết Chính phủ Mỹ và Nvidia chưa lập tức phản hồi đề nghị bình luận về tuyên bố mới của Megaspeed.