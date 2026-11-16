Phiên chợ Sáng tạo dành cho ai và bán mua những gì?

Ngày 14/11, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo (ĐMST)- Trường Đại học Nha Trang (NTU) tổ chức chương trình “Phiên chợ Sáng tạo Khánh Hòa - Nơi ý tưởng gặp thị trường”. Phiên chợ mở cửa tự do, đã thu hút đông đảo CEO từ 4 tỉnh trong khu vực đang về dự tập huấn tại NTU, cán bộ, giảng viên, sinh viên NTU và người dân du khách tham quan.

Với 18 gian hàng, gần 100 sản phẩm an toàn của nhiều doanh nghiệp, nhóm khởi nghiệp của NTU, hợp tác xã, hộ kinh doanh, nhà sáng tạo nội dung (KOC) cùng nhiều tổ chức, cá nhân có nhu cầu kết nối sản xuất, kinh doanh tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm khoa học công nghệ, sản phẩm khởi nghiệp ĐMST, sản phẩm OCOP và các mặt hàng đặc trưng của địa phương.

Đặc biệt, tham quan mua sắm ở Phiên chợ này, mỗi người không chỉ có cơ hội trực tiếp trải nghiệm, tìm hiểu sản phẩm, giao lưu với các đơn vị sản xuất, mà còn có cơ hội khám phá những ý tưởng sáng tạo, học hỏi nhiều kinh nghiệm, có thêm động lực và hành trang cho hành trình khởi nghiệp của mình.

Tham quan Phiên chợ Sáng tạo, GS.TS. Phạm Quốc Hùng- Phó hiệu trưởng NTU chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên NTU tổ chức phiên chợ này- là một trong những chương trình ý nghĩa và thiết thực, nhà trường hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Trung tâm ĐMST thực hiện, nhằm khuyến khích thầy cô, các bạn sinh viên có thêm nhiều cơ hội phát triển, thực hiện ý tưởng khởi nghiệp của mình…”.

GS.TS.Phạm Quốc Hùng (giữa) các dòng sản phẩm thức uống Enzyme được tạo ra từ nguồn trái cây địa phương.

Không chỉ là không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm, Phiên chợ còn tạo cầu nối giữa Nhà trường, doanh nghiệp và cộng đồng; thúc đẩy kết nối nghiên cứu khoa học với thị trường, mở rộng cơ hội hợp tác, ứng dụng và thương mại hóa sản phẩm.

Đây cũng là môi trường trải nghiệm thiết thực dành cho sinh viên, góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

TS.Hà Thị Hải Yến - Giảng viên NTU, với gian hàng 20 sản phẩm cô tự nghiên cứu thành phẩm, trưng bày tại Phiên chợ, chia sẻ: “Thú thật, hành trình nghiên cứu thành phẩm rất gian nan, nhưng vì đam mê mình không thấy mệt mỏi.

Song, hành trình đưa sản phẩm an toàn của chính mình đến tay người tiêu dùng, mở rộng thị trường thật khó khăn bội lần. Bởi, mình phải tuân thủ thực hiện các quy định pháp lý khắc khe và phải đối mặt với xu thế cạnh tranh khốc liệt của thị trường. Tại phiên chợ hôm nay, mình rất vui vì có cơ hội giới thiệu các thành quả nghên cứu và cũng có thêm kinh nghiệm và cơ hội phát triển thị trường…”.

Gian hàng TS. Hà Thị Hải Yến với 20 dòng sản phẩm an toàn tự nghiên cứu

Bên cạnh hoạt động giới thiệu, các doanh nghiệp còn tổ chức trình diễn, trải nghiệm, dùng thử sản phẩm, tạo điều kiện để khách tham quan trực tiếp tìm hiểu và đưa ra ý kiến đánh giá.

Thông qua đó, các nhóm nghiên cứu, dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp và đơn vị sản xuất có cơ hội gặp gỡ, trao đổi nhu cầu, tìm kiếm đối tác, mở rộng khả năng hợp tác, ứng dụng và thương mại hóa sản phẩm.

Phiên chợ Sáng tạo cũng là dịp để các chủ thể sản xuất khảo sát thị trường, tiếp nhận phản hồi của khách hàng, đánh giá mức độ quan tâm và từng bước hoàn thiện sản phẩm trước khi đưa ra thị trường rộng lớn hơn.

Bạn Nguyễn Thanh Tá chủ thương hiệu XATAPHA BioHerb chia sẻ: “Tôi rất trân trọng và biết ơn ban tổ chức đã tạo điều kiện để câu chuyện Xáo Tam Phân Ninh Hòa – XATAPHA tiếp tục được lan tỏa đến cộng đồng. Đây là sự động viên rất lớn đối với tập thể HTX Dược liệu Xáo Tam Phân Ninh Hòa.

Phiên chợ Sáng tạo của NTU đã cho chúng em thêm một cơ hội giới thiệu dược liệu bản địa, những nỗ lực phục hồi vùng trồng và hành trình tạo sinh kế bền vững cho bà con địa phương".

Câu chuyện Xáo Tam Phân- Ninh Hòa đang được kể với các PGS.TS, Hiệu trưởng các trường đại học

TS.Mỹ Hạnh (giữa) và TEAM tổ chức Phiên chợ Sáng tạo

Có thể nói, Phiên chợ Sáng tạo đầu tiên đã khẳng định bước đi đúng đắn của NTU thực hiện mong muốn phát huy vai trò hạt nhân kết nối, tạo không gian để cơ quan quản lý, doanh nghiệp, giảng viên, sinh viên, nhà khoa học và cộng đồng cùng hội tụ, trao đổi, hợp tác.