Kho vũ khí F-16 – Từ tên lửa không đối không đến bom dẫn đường chính xác

Ở giai đoạn đầu, F-16 được thiết kế chủ yếu để đối đầu với máy bay đối phương. Pháo M61A1 Vulcan cỡ nòng 20 mm được lắp trong thân, cung cấp khả năng tấn công ở cự ly gần.

Đây là pháo nòng xoay 6 nòng, có tốc độ bắn cao, thường được sử dụng trong những tình huống không chiến tầm gần.

Vũ khí không đối không chủ lực của các phiên bản đầu tiên là tên lửa AIM-9 Sidewinder. Đây là tên lửa dẫn đường hồng ngoại, có khả năng tự tìm kiếm nguồn nhiệt từ động cơ mục tiêu.

Khi F-16 được nâng cấp, máy bay có thể sử dụng thêm tên lửa AIM-7 Sparrow trên một số cấu hình, rồi tiến tới AIM-120 AMRAAM, loại tên lửa dẫn đường radar chủ động cho phép phi công tấn công mục tiêu ngoài tầm nhìn trực tiếp.

Năng lực tiến công mặt đất được mở rộng cùng quá trình phát triển F-16C/D. Máy bay có thể mang bom thông thường, bom dẫn đường laser và các loại vũ khí sử dụng hệ thống định vị vệ tinh.

Bom JDAM là một ví dụ tiêu biểu, sử dụng bộ dẫn đường kết hợp GPS và hệ thống quán tính để tăng độ chính xác khi tấn công mục tiêu tọa độ.

F-16 cũng có thể sử dụng tên lửa AGM-65 Maverick để tấn công mục tiêu mặt đất, trong đó có xe bọc thép và công trình quân sự.

Với nhiệm vụ chống radar, máy bay có thể mang AGM-88 HARM, tên lửa được thiết kế để phát hiện và tấn công các nguồn phát sóng radar của hệ thống phòng không đối phương.

Trong nhiệm vụ chống hạm, một số cấu hình F-16 có thể tích hợp tên lửa Harpoon.

Tuy nhiên, khả năng sử dụng từng loại vũ khí phụ thuộc vào phiên bản, phần mềm, thiết bị điều khiển hỏa lực và chứng nhận tích hợp của từng quốc gia.

Ngoài vũ khí, F-16 còn sử dụng các pod ngắm bắn và trinh sát như LANTIRN, Sniper hoặc những hệ thống tương đương.

Các thiết bị này hỗ trợ phát hiện, nhận dạng và chỉ thị mục tiêu, đặc biệt trong nhiệm vụ ban đêm.

Kho vũ khí đa dạng là lợi thế lớn của F-16, nhưng không phải mọi máy bay đều có khả năng mang mọi loại đạn.

Cấu hình thực tế luôn phụ thuộc tiêu chuẩn nâng cấp và yêu cầu của từng lực lượng không quân.