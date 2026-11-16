Không bắt buộc đổi xe điện, nhiều người dùng ưu tiên xe tiết kiệm nhiên liệu

Người dùng thêm nhiều cơ hội lựa chọn phương tiện

Theo Công văn số 11281/VPCP-CN ký ngày 5/11/2026, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc giao Bộ Xây dựng hoàn thiện các dự thảo về Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải và Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính trong giao thông vận tải.

Trong đó, Phó Thủ tướng lưu ý thể hiện rõ các giải pháp đồng bộ nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp được quyền chủ động chuyển đổi sang sử dụng phương tiện giao thông xanh phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và điều kiện về hạ tầng giao thông.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng chỉ đạo không quy định bắt buộc (hoặc được hiểu là quy định về lộ trình bắt buộc) chủ phương tiện, người dân, doanh nghiệp phải chuyển sang sử dụng phương tiện thuần điện, phương tiện giao thông xanh, nhất là đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Đây được xem là tín hiệu tích cực với những người vẫn đang sử dụng xe máy xăng để đi lại, lao động và kinh doanh, giúp họ có thêm thời gian và lựa chọn trong quá trình chuyển đổi xanh.

Theo anh Nguyễn Văn Hiếu, tài xế giao hàng hoạt động tại khu vực Cầu Giấy (Hà Nội), mỗi ngày anh phải di chuyển khoảng 80-100 km, có những hôm làm việc từ sáng đến tối. Anh đã mua xe Honda Wave Alpha được hơn một năm. Anh đánh giá đây là một mẫu xe số phổ thông được nhiều người lựa chọn nhờ thiết kế gọn nhẹ, dễ điều khiển và chi phí sử dụng hợp lý.

"Chạy ship thì nhiều hôm đơn nối đơn, có khi đang ở Cầu Giấy lại phải chạy sang Long Biên, Hà Đông hoặc tận Gia Lâm. Tôi cần một chiếc xe có thể đồng hành cả ngày, vận hành ổn định và không khiến chi phí đi lại trở thành gánh nặng", anh Hiếu chia sẻ.

Theo anh Hiếu, với tài xế thường xuyên di chuyển quãng đường dài, mức tiêu hao nhiên liệu ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập. Một chiếc xe tiết kiệm xăng như Wave Alpha sẽ giúp tối ưu chi phí vận hành, gia tăng thu nhập.

Mẫu Honda Vison là một mẫu xe được ưa chuộng nhờ giá hợp lý và tiết kiệm nhiên liệu

Cùng quan điểm, anh Nguyễn Hoàng Diệu, sống tại khu vực Ngọc Hà (Hà Nội), cho biết gia đình anh thường xuyên sử dụng xe máy cho nhiều mục đích, từ đi làm, mua sắm đến giao nhận hàng hóa. Đang sử dụng Honda Air Blade, anh đánh giá cao sự linh hoạt của xe trong điều kiện giao thông đô thị.

"Gia đình tôi có nhu cầu đi lại không giống nhau. Vì vậy, lựa chọn phương tiện cần dựa trên nhu cầu thực tế, khả năng tài chính và chi phí sử dụng về lâu dài. Một chiếc xe bền bỉ, vận hành ổn định sẽ giúp người dùng yên tâm hơn trong quá trình sử dụng", anh Diệu chia sẻ.

Trong khi đó, anh Nguyễn Đức Thủy, cán bộ an ninh sân bay Nội Bài, hiện sinh sống tại một khu chung cư ở phường Thanh Xuân (Hà Nội), đang sử dụng Honda Vision. Với nhu cầu đi làm và sinh hoạt hàng ngày, anh ưu tiên mẫu xe có thiết kế thuận tiện, dễ điều khiển và tiết kiệm nhiên liệu.

Honda Vison được trang bị công nghệ tiết kiệm xăng

"Tôi ưu tiên một chiếc xe dễ sử dụng, không quá phụ thuộc vào chỗ gửi và có thể đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày. Vì thế khi biết chưa phải đổi xe, tôi nghĩ mình có thể dùng thêm vài năm nữa rồi tính", anh Thủy cho biết.

Doanh nghiệp phát triển song song xe xăng tiết kiệm nhiên liệu và xe điện

Ở góc độ doanh nghiệp, quá trình chuyển đổi xanh trong giao thông không chỉ là thay thế phương tiện sử dụng xăng bằng xe điện, mà còn cần những giải pháp phù hợp với điều kiện hạ tầng, khả năng tài chính và nhu cầu đi lại của người dân trong từng giai đoạn.

Theo định hướng này, Honda Việt Nam đang phát triển song song xe máy sử dụng động cơ đốt trong và xe máy điện. Trong khi tiếp tục cải tiến công nghệ động cơ nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng nhiên liệu, giảm phát thải, hãng từng bước mở rộng danh mục xe máy điện, hướng đến đáp ứng nhu cầu di chuyển ngày càng đa dạng của khách hàng.

Về dài hạn, điện hóa vẫn là một trong những hướng đi quan trọng của ngành giao thông nhằm thực hiện mục tiêu giảm phát thải. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi cần có lộ trình phù hợp, đi cùng sự phát triển của hạ tầng và điều kiện tiếp cận của người tiêu dùng. Việc duy trì nhiều lựa chọn phương tiện trong giai đoạn chuyển tiếp sẽ góp phần tạo điều kiện để người dân chủ động tham gia vào quá trình này.