Smartphone siêu bền, pin 7.500mAh, giá từ 6,99 triệu đồng tại Việt Nam

Honor X6e được trang bị màn hình kích thước 6,61 inch, độ phân giải HD Plus (1.604x720 pixel) và khả năng hiển thị 16,7 triệu màu. Màn hình này hướng đến trải nghiệm hình ảnh sống động, màu sắc rõ ràng khi xem video, lướt web hoặc sử dụng các ứng dụng giải trí.

Honor X6e.

Đáng chú ý, tần số quét 120Hz giúp những chuyển động và thao tác vuốt chạm trở nên mượt mà hơn so với màn hình có tần số quét thấp. Thiết bị cũng hỗ trợ cảm ứng đa điểm tối đa 10 điểm chạm, tạo thuận lợi khi người dùng tương tác với các ứng dụng hoặc chơi game trên điện thoại. Màn hình này được bảo vệ bởi kính cường lực Aluminosilicate.

Một trong những điểm nổi bật nhất của Honor X6e là viên pin dung lượng 7.500mAh, mức dung lượng đáng chú ý trong phân khúc smartphone phổ thông. Với nguồn năng lượng lớn, thiết bị được thiết kế để đáp ứng nhu cầu sử dụng liên tục trong thời gian dài, từ nghe nhạc trực tuyến, xem video, chơi game cho đến gọi video.

Nhờ đó, người dùng có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào sạc dự phòng khi di chuyển hoặc làm việc bên ngoài. Đi kèm viên pin lớn là công nghệ sạc nhanh có dây Honor SuperCharge công suất 45W, giúp rút ngắn thời gian nạp năng lượng và hạn chế tình trạng gián đoạn trong quá trình sử dụng.

Không chỉ tập trung vào thời lượng pin, Honor còn nhấn mạnh yếu tố độ bền trên mẫu smartphone mới. X6e đạt chứng nhận 5 sao SGS Thụy Sĩ về khả năng chống rơi vỡ và va đập, cho thấy thiết bị được chú trọng về khả năng bảo vệ trước những tác động thường gặp trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Bên cạnh đó, chuẩn kháng bụi và nước IP64 giúp điện thoại tăng cường khả năng chống bụi bẩn cũng như nước bắn từ nhiều hướng. Những trang bị này giúp Honor X6e trở thành lựa chọn đáng cân nhắc đối với người dùng thường xuyên di chuyển hoặc muốn sở hữu một chiếc điện thoại có độ bền tốt trong tầm giá.

Về khả năng chụp ảnh, Honor X6e sở hữu camera chính 50MP kết hợp với một ống kính phụ, hỗ trợ ghi lại hình ảnh có độ chi tiết tốt trong nhiều điều kiện ánh sáng. Camera trước 5MP phục vụ nhu cầu chụp ảnh selfie và gọi video. Ngoài phần cứng camera, thiết bị còn được tích hợp các tính năng chụp ảnh và chỉnh sửa bằng trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép người dùng tùy chỉnh hình ảnh trực tiếp trên điện thoại.

Sức mạnh của Honor X6e đến từ bộ vi xử lý MediaTek Helio G81 Ultra với cấu trúc CPU 8 nhân, gồm hai nhân Cortex-A75 tốc độ 2,0GHz và sáu nhân Cortex-A55 tốc độ 1,7GHz. Đi kèm là GPU ARM Mali-G52 MC2, hỗ trợ xử lý đồ họa và đáp ứng các nhu cầu sử dụng phổ biến như lướt web, xem video, sử dụng mạng xã hội hay chơi một số tựa game phù hợp.

Điện thoại có hai tùy chọn bộ nhớ trong 128GB và 256GB, mang đến không gian lưu trữ cho ứng dụng, hình ảnh, video và các dữ liệu cá nhân. Cả hai phiên bản đều có RAM 4GB.

Tại Việt Nam, Honor X6e có hai tùy chọn màu sắc gồm vàng bình minh và đen bóng đêm. Máy có giá 6,99 triệu đồng cho phiên bản RAM 4GB, bộ nhớ trong 128GB và 7,99 triệu đồng đối với phiên bản RAM 4GB, bộ nhớ trong 256GB.