Săn sale ngày đôi: Người mua đang tiết kiệm hay rơi vào bẫy chi tiêu?

Tuy nhiên, không ít người sau khi săn sale mới nhận ra số tiền phải thanh toán cao hơn nhiều so với dự tính ban đầu.

Sức hút từ những ngày hội giảm giá

Không còn đơn thuần là những dịp khuyến mãi thông thường, các ngày sale đôi đang dần trở thành sự kiện mua sắm được nhiều người tiêu dùng quan tâm. Từ quần áo, mỹ phẩm, đồ gia dụng đến thiết bị điện tử, hàng loạt mặt hàng được đưa vào chương trình ưu đãi với nhiều hình thức khác nhau.

Người tiêu dùng tham khảo các chương trình khuyến mãi, ưu đãi trên sàn thương mại điện tử trong dịp sale đôi 11/11.

Trên các sàn thương mại điện tử, người mua dễ dàng bắt gặp những chương trình như flash sale, voucher giảm giá, mã miễn phí vận chuyển hay ưu đãi dành riêng cho khách hàng trong khung giờ nhất định. Những chương trình này không chỉ giúp việc mua sắm thuận tiện hơn mà còn tạo tâm lý muốn tận dụng cơ hội để sở hữu sản phẩm với mức giá tốt.

Theo khảo sát với 50 người tiêu dùng, có gần 40 người cho biết thường xuyên hoặc thỉnh thoảng mua sắm vào các ngày sale đôi, chiếm 75%. Kết quả cho thấy các dịp khuyến mãi vẫn có sức hút nhất định đối với người mua sắm, đặc biệt khi nhiều chương trình ưu đãi được triển khai cùng lúc.

Tuy nhiên, việc tham gia các đợt sale không đồng nghĩa với việc người tiêu dùng luôn tiết kiệm được chi phí. Khi những ưu đãi liên tục xuất hiện, ranh giới giữa mua hàng theo nhu cầu và mua hàng theo cảm xúc đôi khi trở nên khó phân biệt.

Giá sản phẩm serum dưỡng da trước và sau khi áp dụng các chương trình giảm giá, voucher trên sàn thương mại điện tử.

Giảm giá sâu nhưng tổng chi tiêu vẫn tăng

Một trong những tâm lý phổ biến khi mua sắm trong ngày sale là cảm giác tiết kiệm được một khoản tiền nhờ mua hàng với giá thấp hơn giá niêm yết. Tuy nhiên, mức giảm giá của từng sản phẩm không phản ánh đầy đủ hiệu quả tiết kiệm của cả đơn hàng.

Chẳng hạn, một sản phẩm có giá niêm yết 499.000 đồng, được giảm còn 329.000 đồng. Người mua có thể cảm thấy mình đã tiết kiệm được 170.000 đồng. Thế nhưng, nếu sản phẩm đó không nằm trong danh sách cần mua từ trước thì 329.000 đồng vẫn là khoản chi phát sinh.

Tình trạng này càng dễ xảy ra khi người tiêu dùng cố gắng tận dụng các mã giảm giá có điều kiện. Một số chương trình yêu cầu đơn hàng đạt giá trị tối thiểu mới được áp dụng ưu đãi. Vì vậy, thay vì chỉ mua sản phẩm cần thiết, người mua có thể bổ sung thêm hàng hóa để đủ điều kiện nhận mã.

Sức hút từ các chương trình giảm giá trong ngày sale đôi có thể khiến người tiêu dùng dễ phát sinh thêm những khoản chi ngoài dự kiến.

Trong khảo sát giả định, có 18/50 người cho biết từng mua hàng chỉ vì sản phẩm đang được giảm giá hoặc sợ bỏ lỡ ưu đãi, tương đương 36%. Một số người cũng thừa nhận sau mỗi đợt sale, họ thường phải xem lại lịch sử đơn hàng mới nhận ra đã chi nhiều hơn dự kiến.

Như vậy, giảm giá có thể giúp người tiêu dùng tiết kiệm nếu sản phẩm thực sự cần thiết và mức giá sau ưu đãi hợp lý. Ngược lại, việc mua thêm những món đồ không nằm trong kế hoạch có thể khiến tổng chi tiêu tăng lên, dù từng sản phẩm đều có giá bán hấp dẫn.

Tâm lý sợ bỏ lỡ khiến người tiêu dùng dễ xuống tiền

Bên cạnh mức giá ưu đãi, cách triển khai chương trình khuyến mãi cũng ảnh hưởng đáng kể đến quyết định mua sắm. Những thông báo như “chỉ còn vài sản phẩm”, “ưu đãi kết thúc sau 10 phút” hay “giá sốc trong khung giờ vàng” thường tạo cảm giác cấp bách, khiến người mua muốn đưa ra quyết định nhanh chóng.

Đây là biểu hiện của tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội, thường được gọi là FOMO. Khi liên tục tiếp xúc với các thông tin về ưu đãi có thời hạn, người tiêu dùng dễ tập trung vào việc phải mua ngay để không bỏ lỡ mức giá tốt, thay vì dành thời gian cân nhắc nhu cầu thực tế.

Người dùng chia sẻ về thói quen mua sắm và trải nghiệm săn ưu đãi trong các dịp sale đôi.

Chị Nam Nam (29 tuổi) cho biết từng có thói quen thêm nhiều sản phẩm vào giỏ hàng trước mỗi dịp sale. Ban đầu, cô chỉ dự định mua một món mỹ phẩm nhưng sau khi nhận được thông báo về các mã giảm giá, cô quyết định đặt thêm một số sản phẩm khác.

“Lúc xem giá thì mình cảm thấy món nào cũng đang có ưu đãi, mua thời điểm đó sẽ tiết kiệm hơn nên cứ bấm mua, càng lướt thì nó càng cuốn hút mình. Nhưng mà khi nhận hàng mới thấy có những món mình không thật sự cần thiết phải mua".

Với những người thường xuyên mua sắm trực tuyến, việc theo dõi các chương trình khuyến mãi có thể trở thành thói quen. Tuy nhiên, nếu không kiểm soát tốt nhu cầu, người mua rất dễ bị cuốn theo những ưu đãi liên tục xuất hiện và phát sinh các khoản chi không cần thiết.

Làm sao để săn sale mà không rơi vào cảnh bội chi?

Các chương trình khuyến mãi vẫn có thể mang lại lợi ích nếu người tiêu dùng biết lựa chọn thời điểm và kiểm soát ngân sách. Thay vì mua sắm theo cảm xúc, người mua nên chủ động chuẩn bị trước một số nguyên tắc để hạn chế tình trạng chi tiêu vượt kế hoạch.

Săn sale thông minh không nằm ở việc mua được nhiều món đồ với giá rẻ, mà ở khả năng lựa chọn đúng thứ cần mua, đúng thời điểm và trong giới hạn tài chính của bản thân.

Lên danh sách sản phẩm cần mua

Trước mỗi dịp sale, người tiêu dùng nên kiểm tra những vật dụng đang thiếu hoặc sản phẩm thực sự có nhu cầu sử dụng. Việc lập danh sách giúp hạn chế tình trạng mua sắm tùy hứng khi nhìn thấy các mặt hàng được giảm giá: Đặt giới hạn chi tiêu; So sánh giá trước khi thanh toán; Cân nhắc trước những món hàng chưa thực sự cần thiết; Kiểm tra thông tin cửa hàng và chính sách đổi trả

Các ngày sale đôi mang đến nhiều cơ hội mua sắm với mức giá ưu đãi, nhưng không phải sản phẩm nào giảm giá cũng đồng nghĩa với một khoản tiết kiệm. Điều quan trọng là người tiêu dùng cần phân biệt giữa việc mua được hàng với giá thấp và việc thực sự giảm được chi phí sinh hoạt.

Một sản phẩm có mức giảm sâu nhưng không cần thiết vẫn có thể trở thành khoản chi lãng phí. Ngược lại, việc tận dụng đúng chương trình khuyến mãi để mua những mặt hàng đã có trong kế hoạch sẽ giúp người tiêu dùng tối ưu ngân sách.

Vì vậy, thay vì chỉ quan tâm đến số tiền được giảm, người mua nên chú ý đến tổng số tiền phải thanh toán và giá trị sử dụng của sản phẩm. Săn sale thông minh không nằm ở việc mua được nhiều món đồ với giá rẻ, mà ở khả năng lựa chọn đúng thứ cần mua, đúng thời điểm và trong giới hạn tài chính của bản thân.