Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Theo đó, thành phố đặt hàng để tuyển chọn 2 nhiệm vụ. Thứ nhất, nghiên cứu sử dụng phụ phẩm nông nghiệp tại thành phố Đà Nẵng để chế tạo vật liệu 3D composite có khả năng kiểm soát tốc độ nhả dưỡng chất, nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón. Qua đó, nâng cao hiệu quả sử dụng một số loại phân bón hóa học cho cây trồng, đồng thời góp phần giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường tại Đà Nẵng.

Thứ hai, nghiên cứu phục dựng 3D Phật viện Đồng Dương dựa trên tư liệu khảo cổ học của Pháp năm 1901 - 1902. Qua đó, đề xuất được các giải pháp, định hướng chiến lược quy hoạch bảo tồn, xây dựng thương hiệu và phát huy giá trị di sản, đưa Phật viện Đồng Dương trở thành nguồn lực phát triển kinh tế du lịch của thành phố trong tương lai.

Hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, tầng 28 Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, phường Hải Châu. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/12/2026.