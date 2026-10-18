Độc đáo gỏi cá búp chè xanh

Phóng viên trải nghiệm món gỏi cá lá chè xanh.

Với hơn 20 năm gắn bó với nghề bếp, anh Phạm Hải Nam từng làm việc tại nhiều nhà hàng trên cả nước trước khi đến Khu ẩm thực Chè Cọ, xã Hợp Thành. Về vùng đất nổi tiếng với những đồi chè xanh ngát, anh nảy ra ý tưởng đưa búp chè địa phương vào món gỏi cá.

Theo anh Nam, chè được canh tác theo hướng hữu cơ, có hương vị riêng, phù hợp để thử nghiệm trong chế biến món ăn. Từ những lần tìm tòi, sáng tạo, anh đưa búp chè xanh vào món gỏi cá và nhận được phản hồi tích cực từ thực khách.

Tại bàn chế biến, anh Nam giới thiệu các nguyên liệu làm nên món ăn gồm: Cá, búp chè xanh, chuối xanh, riềng, hành và lạc rang. Mỗi nguyên liệu mang một hương vị riêng, nhưng khi kết hợp đúng cách lại bổ trợ cho nhau. Búp chè tạo vị chát dịu, chuối xanh tăng độ giòn, riềng cay nồng, hành hơi hăng, còn lạc rang tăng độ bùi béo. Tất cả hòa quyện với vị ngọt của cá, tạo nên hương vị đậm đà, ngọt hậu mà không gây cảm giác đắng.

Thành phẩm món Gỏi cá lá chè xanh

Tự tay cuốn một miếng gỏi cá theo hướng dẫn của người đầu bếp, mới cảm nhận được sự cầu kỳ đằng sau món ăn tưởng chừng dân dã này. Các loại rau, lá rừng được lựa chọn để ăn kèm, kết hợp với cá và gia vị theo cách riêng. Búp chè xanh không chỉ tạo điểm nhấn mà còn cân bằng vị béo, giúp món ăn có nét khác biệt so với những món gỏi cá quen thuộc. Vị ngọt của cá lan tỏa trước, tiếp đến là vị bùi của lạc, chút cay nồng của riềng và vị chát thanh của búp chè. Các hương vị nối tiếp nhau, không lấn át mà tạo nên tổng thể hài hòa.

Sự kết hợp mới lạ ấy để lại ấn tượng với nhiều thực khách. Bà Trịnh Lan, xã An Khánh, chia sẻ: Vị cá và phần chẻo ăn kèm có độ béo, bùi, xen lẫn chút chát và chua nhẹ của lá, tạo nên hương vị khác biệt so với những món ăn thường ngày.

Từ ý tưởng của người đầu bếp đến cảm nhận của thực khách, gỏi cá búp chè xanh cho thấy tiềm năng sáng tạo từ những nguyên liệu gần gũi của địa phương. Búp chè vốn gắn bó với văn hóa thưởng trà nay góp mặt trong một món ăn mới, mở thêm cách khai thác giá trị của sản vật vùng chè.

Tại Khu ẩm thực Chè Cọ, từ cá nuôi tại ao, búp chè trên đồi đến các loại rau, gia vị quen thuộc, tất cả được kết hợp bằng kinh nghiệm và sự tinh tế của người đầu bếp. Món ăn vì thế không chỉ mang đến trải nghiệm ẩm thực khác lạ mà còn kể câu chuyện về sự sáng tạo từ những nguyên liệu thân thuộc, góp phần làm phong phú thêm nét riêng của ẩm thực Thái Nguyên.