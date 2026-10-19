TP.HCM quy định mức thưởng giải văn hóa, nghệ thuật quần chúng ra sao?

Tiết mục tham gia dự thi Liên hoan Ca múa nhạc dân tộc "Giai điệu quê hương" TP.HCM năm 2024

HĐND TP.HCM vừa ban hành Nghị quyết số 37/2026/NQ-HĐND quy định nội dung và mức chi giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật quần chúng trên địa bàn Thành phố. Theo đó, giải Nhất tập thể cấp Thành phố có mức thưởng tối đa 32 triệu đồng, giải Nhất cá nhân tối đa 12 triệu đồng, tùy quy mô cuộc thi.

Nghị quyết áp dụng đối với tập thể, cá nhân đạt giải tại các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan văn hóa, nghệ thuật quần chúng của TP.HCM do cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ để tổ chức hoặc phối hợp tổ chức. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan cũng thuộc đối tượng áp dụng.

Các nội dung được quy định mức chi gồm: Cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng; sáng tác ca khúc, kịch bản, tiểu phẩm; văn nghệ tuyên truyền lưu động; các cuộc thi về sách, tri thức và sáng tạo nghệ thuật gắn với phát triển văn hóa đọc; thi sáng tác tranh, ảnh cổ động, xây dựng cụm cổ động trực quan, thiết kế logo biểu trưng, thiết kế và trưng bày triển lãm phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Mức thưởng được phân chia theo cấp tổ chức, gồm cấp Thành phố và cấp xã, đồng thời căn cứ số lượng tập thể hoặc cá nhân đăng ký tham dự, với ba nhóm: Từ 30 đối tượng trở lên, từ 20 đến 29 đối tượng và dưới 20 đối tượng.

Ở cấp Thành phố, đối với cuộc thi có từ 30 tập thể hoặc cá nhân đăng ký tham dự trở lên, giải Nhất tập thể có mức chi tối đa 32 triệu đồng; giải Nhì 22 triệu đồng; giải Ba 16 triệu đồng và giải Khuyến khích 9 triệu đồng. Đối với giải cá nhân, mức thưởng tối đa lần lượt cho giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích là 12 triệu đồng, 6 triệu đồng, 3 triệu đồng và 1 triệu đồng.

Với cuộc thi có từ 20 đến 29 tập thể hoặc cá nhân đăng ký tham dự, mức thưởng tối đa cho giải Nhất tập thể là 26 triệu đồng, giải Nhì 18 triệu đồng, giải Ba 13 triệu đồng và giải Khuyến khích 7 triệu đồng. Mức thưởng tương ứng đối với giải cá nhân là 10 triệu đồng, 5 triệu đồng, 2,5 triệu đồng và 800.000 đồng.

Đối với cuộc thi có dưới 20 tập thể hoặc cá nhân đăng ký tham dự, mức thưởng tối đa ở giải tập thể lần lượt là 20 triệu đồng, 14 triệu đồng, 10 triệu đồng và 5 triệu đồng; giải cá nhân là 8 triệu đồng, 4 triệu đồng, 2 triệu đồng và 600.000 đồng.

Theo Nghị quyết mới, mức thưởng tối đa cho giải Nhất tập thể cấp Thành phố là 32 triệu đồng đối với cuộc thi có từ 30 đơn vị, cá nhân đăng ký tham dự

Ở cấp xã, với cuộc thi có từ 30 tập thể hoặc cá nhân đăng ký tham dự trở lên, mức thưởng tối đa cho giải Nhất tập thể là 19 triệu đồng; giải Nhì 14 triệu đồng; giải Ba 10 triệu đồng và giải Khuyến khích 5 triệu đồng. Đối với giải cá nhân, mức thưởng tương ứng là 7 triệu đồng, 4 triệu đồng, 2 triệu đồng và 500.000 đồng.

Với cuộc thi có từ 20 đến 29 tập thể hoặc cá nhân đăng ký tham dự, giải Nhất tập thể có mức chi tối đa 15 triệu đồng, giải Nhì 11 triệu đồng, giải Ba 8 triệu đồng và giải Khuyến khích 4 triệu đồng. Mức thưởng cá nhân lần lượt là 6 triệu đồng, 3 triệu đồng, 1,5 triệu đồng và 400.000 đồng.

Trường hợp cuộc thi có dưới 20 tập thể hoặc cá nhân đăng ký tham dự, mức thưởng tối đa đối với giải tập thể là 11 triệu đồng cho giải Nhất, 8 triệu đồng cho giải Nhì, 6 triệu đồng cho giải Ba và 3 triệu đồng cho giải Khuyến khích. Đối với giải cá nhân, mức thưởng lần lượt là 5 triệu đồng, 2 triệu đồng, 1 triệu đồng và 300.000 đồng.

Bên cạnh mức chi, nghị quyết cũng quy định cơ cấu giải thưởng tối đa theo từng nhóm quy mô tham dự. Việc xác định số lượng giải và mức thưởng thực hiện theo quy định tương ứng với từng cấp tổ chức và số lượng đối tượng đăng ký.

Quy định nhằm tạo cơ sở thống nhất về nội dung, mức chi giải thưởng đối với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng có sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn TP.HCM.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27.8.2026. Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐND ngày 12.12.2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương quy định về chế độ hỗ trợ, chi tiêu tài chính và định mức chi đối với lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.