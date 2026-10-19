Võ Khắc Linh đăng quang Top Chef Việt Nam 2026

Bà Nguyễn Thị Thu Vân - Tổng Giám đốc Công ty CP Bia Rượu NGK Beckent Bauer Việt Nam trao thưởng 50 triệu đồng cho Quán quân Khắc Linh

Tối 19.10, chung kết Top Chef Việt Nam 2026 khép lại với chiến thắng thuộc về đầu bếp Võ Khắc Linh. Thực đơn “Y mỹ thực”, lấy cảm hứng từ bữa ăn thời Nguyễn và những giá trị của ẩm thực Huế, giúp anh chinh phục hội đồng giám khảo. Đoàn Nhật Phong giành Á quân 1, Camilla Bailey đạt Á quân 2.

Trong thử thách chung kết phát sóng lúc 21h trên VTV3, năm đầu bếp gồm Camilla Bailey, Đoàn Nhật Phong, Võ Khắc Linh, Khả Nguyên và Thiện Thanh có 210 phút để hoàn thiện thực đơn ba phần: khai vị, món chính và tráng miệng.

Đề bài yêu cầu các thí sinh bảo đảm chất lượng món ăn về hương vị, kỹ thuật, đồng thời kể câu chuyện về quê hương và bản sắc ẩm thực Việt Nam qua một thực đơn có sự liên kết.

Các đầu bếp còn phải sử dụng hai nguyên liệu đặc biệt do giám khảo khách mời Jonathan Đinh, Chủ tịch Caspiar Việt Nam cung cấp, gồm trứng cá tầm từ cá tầm 15-17 tuổi và trứng cá hồi Nhật Bản. Mỗi người phải hoàn thiện 15 phần ăn và được hỗ trợ bởi một đầu bếp từng góp mặt trong Top 14.

Top 5 đầu bếp vào chung kết

Hội đồng chấm thi gồm 13 thành viên, trong đó có hai giám khảo chính là Nguyễn Thị Kim Oanh - nhà sáng lập nhà hàng One River và Alain Nguyễn - Chủ tịch Hội Đầu bếp TP.HCM, cùng các đầu bếp, chuyên gia ẩm thực và đại diện ngành nhà hàng, khách sạn.

“Y mỹ thực” đưa ẩm thực Huế vào chung kết

Trong năm thực đơn được trình bày, đầu bếp Võ Khắc Linh lựa chọn cách tiếp cận gắn với chiều sâu văn hóa. “Y mỹ thực” được xây dựng từ cảm hứng về một bữa ăn thời Nguyễn, dựa trên những câu chuyện và kiến thức anh tìm hiểu từ các nghệ nhân tại Huế.

Võ Khắc Linh chuẩn bị món ăn tại đêm thi chung kết

Thực đơn gồm nem sâm cầm, cháo ngự vị kèm hải sâm vàng và sương sâm tổ yến. Món khai vị nem sâm cầm kết hợp chim sâm cầm, caviar, gan cá mặt quỷ và gel nước mắm. Khắc Linh làm mới món nem cung đình đặc trưng của ẩm thực Huế, đồng thời đưa nghệ thuật điêu khắc Việt Nam vào cách trình bày.

Món chính là cháo ngự vị với hải sâm vàng kho tiêu, cháo củ mài và nấm mối, rau tiến vua, cọng sen muối chua. Phần tráng miệng sương sâm tổ yến tiếp tục theo đuổi tinh thần thanh tao mà đầu bếp hướng đến.

Giám khảo Kim Oanh đánh giá thực đơn có sự kết nối từ khai vị đến món chính và tráng miệng, đồng thời nhận xét tinh thần món ăn “rất thanh tao, rất Huế”.

Giám khảo khách mời Gregory Philippe, Phó Tổng Quản lý Hôtel des Arts Saigon - MGallery Collection, cho biết trước đây ông chưa thực sự yêu thích hải sâm, nhưng món ăn của Khắc Linh đã thay đổi cảm nhận đó. Ông đánh giá các thành phần được kết hợp ăn ý, tạo nên trải nghiệm ẩm thực có câu chuyện xuyên suốt.

Giám khảo Valentin Trần - CEO ANDROS Vietnam đánh giá cao hướng tiếp cận khác biệt và chiều sâu văn hóa trong thực đơn. Các giám khảo Jonathan Đinh - Chủ tịch Caspiar Việt Nam, Dương Quốc Nam - nhà sáng lập và Tổng Giám đốc Hoàng Nam Group và Paul Le - Phó Chủ tịch Xúc tiến Thương mại và Xuất khẩu Central Retail Việt Nam cũng ghi nhận khả năng sáng tạo trên nền tảng truyền thống của thực đơn.

Giám khảo trong phần chấm thi

Sau phần chấm thi, giám khảo Alain Nguyễn nhận định chiến thắng của Khắc Linh thuyết phục nhờ chất lượng món ăn, ý tưởng hoàn chỉnh và khả năng đại diện cho ẩm thực Việt. Theo ông, chương trình tìm kiếm một đầu bếp có thể phát triển những giá trị truyền thống bằng tư duy sáng tạo, đồng thời có kiến thức và sự nghiêm túc với nghề.

Với thực đơn “Y mỹ thực”, Võ Khắc Linh được xướng tên ở vị trí Quán quân Top Chef Việt Nam 2026, nhận giải thưởng 50 triệu đồng.

Từng dừng chân ở vòng audition Top Chef năm 2023, sau ba năm trở lại, Khắc Linh cho thấy sự thay đổi trong tư duy sáng tạo. Thay vì chạy theo kỹ thuật và hình thức mới lạ, anh chú trọng tìm hiểu nguồn gốc, ý nghĩa văn hóa và giá trị của món ăn truyền thống.

Món ăn của Khắc Linh có tên “Y mỹ thực”, lấy cảm hứng từ ẩm thực cung đình Huế

Theo Khắc Linh, muốn làm mới món ăn, đầu bếp cần hiểu nguyên liệu, cách chế biến và sự hình thành của các hương vị qua điều kiện tự nhiên, kinh nghiệm sống của từng vùng đất. Tư duy này được thể hiện trong thực đơn “Y mỹ thực”, lấy cảm hứng từ bữa ăn thời Nguyễn và những giá trị ẩm thực Huế.

Sau chiến thắng, anh dự định tiếp tục nghiên cứu ẩm thực cung đình Huế, nguyên liệu bản địa và phương pháp lên men truyền thống, từng bước hoàn thiện phong cách qua quá trình học hỏi và thực hành.

Nhật Phong giành Á quân 1, Camilla Bailey đạt Á quân 2

Đoàn Nhật Phong, một trong những ứng viên được đánh giá cao qua các vòng thi trước, giành danh hiệu Á quân 1 và nhận thưởng 25 triệu đồng. Thực đơn của anh lấy cảm hứng từ đất, biển và trời Hạ Long, kể câu chuyện quê hương qua những nguyên liệu gần gũi.

Thực đơn của Nhật Phong lấy cảm hứng từ đất, biển và trời Hạ Long

“Ý tưởng cho set menu ngày hôm nay của tôi sẽ xoay quanh những điều rất mộc mạc và chân thành của người dân Hạ Long. Menu sẽ kể câu chuyện về đất, biển và trời, bởi người dân Hạ Long luôn được thiên nhiên bao bọc và hỗ trợ”, anh chia sẻ.

Mở đầu là bò tái chanh kèm thảo mộc Việt và nem cua bể kết hợp trứng cá tầm. Món chính gồm tôm hùm Hạ Long sốt XO, sò điệp, nấm mối ăn cùng bánh gật gù. Phần tráng miệng sử dụng nhãn Yên Phú kết hợp kem sữa gạo, gợi nhắc hương vị địa phương qua cách kết hợp nguyên liệu.

Món bò tái chanh được đánh giá tích cực nhờ vị chua tươi và nước mắm hài hòa. Tuy nhiên, nem cua bể chưa hoàn toàn thuyết phục về kết cấu và cách thể hiện hương vị. Món tôm hùm Hạ Long nhận được lời khen về phần sốt và cách chế biến, trong khi món tráng miệng góp phần hoàn thiện câu chuyện ẩm thực địa phương.

Đầu bếp người Đan Mạch Camilla Bailey lấy cảm hứng từ những hương vị quen thuộc của Việt Nam, gồm phở gà ác tartelette, chả cá Lã Vọng và bánh phô mai xoài, chanh dây

Trong khi đó, Camilla Bailey, đầu bếp người Đan Mạch và là thí sinh nước ngoài duy nhất của mùa thi, giành Á quân 2. Thực đơn của cô lấy cảm hứng từ những hương vị quen thuộc của Việt Nam, gồm phở gà ác tartelette, chả cá Lã Vọng và bánh phô mai xoài, chanh dây.

Món khai vị được ghi nhận ở ý tưởng sáng tạo và phần gel nước phở. Tuy nhiên, giám khảo Sakal Pheoung - Chủ tịch Hiệp hội Escoffier Việt Nam cho rằng cần bổ sung hương vị rau thơm, gia vị để thể hiện rõ hơn tinh thần món phở Việt.

Với chả cá Lã Vọng, hương vị được đánh giá tích cực, song kết cấu cá chưa hoàn toàn đáp ứng kỳ vọng của một số giám khảo. Món tráng miệng là bánh phô mai xoài và chanh dây, kết hợp lớp bánh bông lan làm từ gạo, được đánh giá tốt nhờ kết cấu nhẹ, vị chua cân bằng và độ ngọt vừa phải.

Camilla Bailey cho biết chương trình giúp cô hiểu thêm về nguyên liệu, văn hóa và ẩm thực Việt Nam. Cô xem đây là trải nghiệm nhiều thử thách nhưng mang lại cơ hội học hỏi đáng kể.

Khả Nguyên đưa đặc sản quê nhà Quảng Ngãi vào các món bánh xèo ốc xà cừ, thịt heo sốt cà phê và kẹo gương

Set món ăn của Thiện Thanh

Hai thí sinh còn lại trong Top 5 là Khả Nguyên và Thiện Thanh cũng trình bày những thực đơn mang dấu ấn cá nhân. Khả Nguyên đưa đặc sản quê nhà Quảng Ngãi vào các món bánh xèo ốc xà cừ, thịt heo sốt cà phê và kẹo gương.

Thiện Thanh lựa chọn xoài lắc tôm và siro cho món khai vị, tiếp đến là bánh mì bơ sữa ăn cùng pate bò nấm, bò Tam Đảo với sốt tủy bò và sò huyết. Món tráng miệng kết hợp tàu hũ đá, nhum, bắp và kem khoai mì. Ban giám khảo ghi nhận sự đa dạng trong ý tưởng, đồng thời chỉ ra những điểm cần hoàn thiện về kết cấu và cách phối hợp nguyên liệu.

Top 3 cùng hai giám khảo chính

Top Chef Việt Nam 2026 do Ban Văn hóa - Giải trí (VTV3), Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty TV Hub phối hợp thực hiện. Chương trình hướng đến việc giới thiệu ẩm thực Việt Nam qua cách tiếp cận đương đại, đồng thời tạo cơ hội để các đầu bếp thể hiện kỹ thuật, tư duy sáng tạo và câu chuyện văn hóa qua món ăn.