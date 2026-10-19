Tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt Hưng trong tà áo dài

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy và Chủ tịch Công đoàn phường Việt Hưng Vũ Hoàng Long trao giải Nhất tập thể Cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài” cho Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Hoa Hướng Dương. Ảnh: PV

Phát biểu tại hội thi, Chủ tịch Hội LHPN phường Việt Hưng Trần Thu Hiền cho biết, tại vòng sơ khảo, cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Hưng” năm 2026 nhận được sự hưởng ứng tích cực của các chi hội cùng sự tham gia nhiệt tình của các thí sinh.

Từ 27 thí sinh tham dự, Ban Tổ chức đã trao danh hiệu “Duyên dáng áo dài Việt Hưng” cho 15 thí sinh, đồng thời lựa chọn 12 thí sinh xuất sắc bước tiếp vào vòng chung khảo.

Tại vòng chung khảo, 12 thí sinh trải qua 3 phần thi gồm: Chào hỏi, tài năng và ứng xử. Đây là dịp để các thí sinh thể hiện cá tính, năng khiếu, khả năng giao tiếp cũng như quan điểm, suy nghĩ về cuộc sống, gia đình và vai trò của người phụ nữ trong xã hội hiện đại.

Chủ tịch UBND phường Việt Hưng Vũ Xuân Trường trao giải Nhì Cuộc thi ảnh cho 5 tập thể. Ảnh: PV

Cuộc thi không chỉ tôn lên vẻ đẹp duyên dáng, trang phục truyền thống còn góp phần truyền tải niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc, khẳng định hình ảnh người phụ nữ Việt Hưng năng động, bản lĩnh nhưng vẫn gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp.

Sau những phần trình diễn duyên dáng, tiết mục tài năng đặc sắc và phần thi ứng xử, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 3 giải Ba cho các thí sinh có phần thể hiện xuất sắc tại vòng chung khảo.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và phường Việt Hưng trao giải cho các cá nhân. Ảnh: PV

Cùng với sân chơi trực tiếp, Cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài” cũng thu hút sự hưởng ứng của 20 Công đoàn cơ sở. Trên các nền tảng truyền thông, cuộc thi ghi nhận 92.732 lượt theo dõi, thích, chia sẻ và bình luận.

Những con số này cho thấy sức hút của cuộc thi, đồng thời thể hiện tình yêu và niềm tự hào của nữ đoàn viên, người lao động đối với tà áo dài truyền thống. Thông qua những hình ảnh được chia sẻ, vẻ đẹp áo dài được lan tỏa từ công sở đến đời sống thường ngày, góp phần xây dựng hình ảnh nữ cán bộ, đoàn viên công đoàn thanh lịch, năng động, trách nhiệm trong công việc và cuộc sống.

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao giải cho các cá nhân đạt thành tích tại cuộc thi ảnh, gồm 13 giải Ba, 4 giải Nhì và 1 giải Nhất. Công đoàn phường Việt Hưng đồng thời trao giải phong trào cho 7 tập thể, 5 giải Ba và 5 giải Nhì cho các tập thể xuất sắc. Giải Nhất tập thể thuộc về Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Hoa Hướng Dương.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại Cuộc thi: