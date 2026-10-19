Chiếu miễn phí 6 bộ phim tại Tuần phim Italia 2026

Theo ông Marco Della Seta, Đại sứ Italia tại Việt Nam, tuần phim là dịp để khán giả Việt Nam khám phá những ý tưởng, tài năng và câu chuyện mới của điện ảnh Italia đương đại.

Chiều 19/10, tại buổi họp báo thông tin về Tuần phim Italia 2026, Đại sứ Italia tại Việt Nam Marco Della Seta nhấn mạnh vai trò của điện ảnh trong việc tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Chương trình được tổ chức trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Italia thiết lập năm 2013, với 6 bộ phim gồm La grazia, Diamonds, Primavera, Maestro, Sweetheart và Le città di pianura. Trong đó, 5 phim ra mắt năm 2025 và 1 phim ra mắt năm 2024.

Các suất chiếu tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia ở Hà Nội diễn ra từ ngày 27/10 đến 1/11. Chương trình tại TP.HCM dự kiến bắt đầu muộn hơn một tuần. Toàn bộ suất chiếu đều miễn phí.

Theo đại diện Ban tổ chức, việc bán vé ở kỳ trước chủ yếu nhằm đánh giá tác động đến lượng khán giả và thành phần người xem, không đặt mục tiêu tạo doanh thu. Tuy nhiên, số lượng khán giả không thay đổi đáng kể, trong khi có trường hợp mua vé nhưng không đến xem, khiến người có nhu cầu thực sự khó tiếp cận suất chiếu. Vì vậy, Ban tổ chức lựa chọn hình thức vào cửa tự do nhằm mở rộng cơ hội thưởng thức những bộ phim Italia vốn chưa phổ biến tại các rạp Việt Nam.

6 tác phẩm năm nay mang đến những góc nhìn đa dạng về xã hội và con người Italia. Mở màn là La grazia của đạo diễn Paolo Sorrentino, từng khai mạc Liên hoan phim Venice năm 2025, kể về một tổng thống Italia đứng trước những lựa chọn giữa trách nhiệm công vụ và đời sống riêng. Diamonds của Ferzan Özpetek khai thác câu chuyện về phụ nữ và quan hệ gia đình, trong khi Primavera của Damiano Michieletto xoay quanh một nữ nhạc công trẻ tại trại trẻ mồ côi thế kỷ XVIII.

Ba phim còn lại tiếp cận những trải nghiệm khác nhau trong cuộc sống: Maestro kể về một huấn luyện viên quần vợt lớn tuổi và tay vợt trẻ; Sweetheart của Margherita Spampinato nói về một cậu bé lớn lên bên bà; còn Le città di pianura của Francesco Sossai theo chân hai người đàn ông trung niên đối diện cảm giác thất bại và mất phương hướng.

Cảnh trong một bộ phim tại Tuần phim Italia tại Việt Nam. Ảnh: Kiều Thoan Thu.

Không chỉ là dịp thưởng thức phim, tuần phim còn được giới làm phim Việt Nam kỳ vọng tạo thêm nguồn tham khảo cho hoạt động sáng tạo.

Đạo diễn, nhà sản xuất Nguyễn Lê Hoàng Việt cho biết anh quan tâm đến cách các nhà làm phim Italia xây dựng câu chuyện, hình ảnh và phát triển tác phẩm đầu tay. Trong khi đó, nhà làm phim Trang Đào đánh giá cao cơ hội tiếp cận các bộ phim ít xuất hiện tại rạp chiếu trong nước, đặc biệt là những tác phẩm khai thác nhân vật và mối quan hệ gia đình từ góc nhìn riêng.

Bên cạnh việc đưa phim Italia đến gần hơn với khán giả Việt Nam, ông Nguyễn Lê Hoàng Việt mong muốn có thêm các buổi gặp gỡ đạo diễn, đoàn phim và chương trình trao đổi dành cho nhà làm phim trẻ. Anh cũng đề xuất giới thiệu nhiều tác phẩm Việt Nam tại Italia, qua đó tạo điều kiện để khán giả hai nước hiểu hơn về điện ảnh của nhau và mở rộng cơ hội hợp tác nghề nghiệp.